A Fazenda 2020: Jojo diz que vai criar projeto social se vencer o reality

Jojo Todynho, uma das finalistas de A Fazenda 2020 e favorita ao prêmio de R$ 1,5 milhão, participou de uma live no TikTok na tarde desta quinta-feira (17). Na transmissão, a intérprete de Que Tiro Foi Esse? revelou que pretende criar um projeto social para as crianças do seu bairro, Bangu, no Rio de Janeiro, caso vença o programa rural da RecordTV.

A carioca disse que resolveu criar o projeto pois não teve oportunidades quando criança. Dentre as atividades que Jojo quer oferecer em seu projeto social estão aula de natação e balé.

“Tenho um projeto que eu quero fazer lá no meu bairro para as crianças, é um projeto muito lindo que eu tenho ele todo grifado no meu bloco de notas. É um projeto que pega todas as crianças no meu bairro em Bangu, para atividade totalmente de graça. Quero colocar aula de natação, coisas que eu puder agregar na vida delas pra que elas cresçam e possam caminhar sem medo de nada”, disse.

“Quando eu era criança não tive oportunidades, não pude aprender a nadar, tanto é que é uma coisa que tenho medo é me afogar”, explicou Jojo.

Final de A Fazenda 2020

O último episódio de A Fazenda 2020 será hoje à noite e contará com 4 participantes em busca do prêmio máximo do reality show. Logo no início da edição, o quarto eliminado será anunciado, dando espaço para três finalistas. O programa terá sequência com os melhores momentos dos peões na sede da atração em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo.

Ao longo do programa, serão mostradas ações dos peões com marcas patrocinadas de A Fazenda 2020. Além disso, um resumo de como foi o último dia de cada uma morando na fazenda mais vigiada do Brasil.

Por fim, Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 2020, também vai interagir com os eliminados do reality show, fazendo perguntas sobre o jogo. Em tempo, o segundo colocado ganhará um carro 0KM.