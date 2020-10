A Fazenda 2020: Jojo é a fada sensata da edição e podemos provar

Jojo Todynho é uma das protagonistas desta edição do reality da Record TV. Além de memes e frases emblemáticas. A funkeira do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ também mostra que pode ser a fada sensata do programa. Venha conferir!

Jojo Todynho é um dos nomes mais comentados da edição do reality A Fazenda 2020. Contudo, quando a maioria das pessoas esperavam que ao entrar no programa, ela seria só memes e: ‘se quer guerra, tu me fala’, caíram do cavalo. Afinal, a funkeira mostrou que também é: ‘se quer paz, amém’. Mas, a maior surpresa do confinamento rural, é a maneira de como ela se posiciona no jogo, de como ela mostra através de suas falas, o quanto é uma fada sensata, com personalidade e humildade. Com isso, ela representa muitas, apenas estando em seu lugar de fala.

A Fazenda 2020: Jojo todynho é a fada sensata da edição

Com seus 23 anos, Jojo Todynho consegue ser atração principal da temporada. Dentro do reality A Fazenda 2020, ela é uma forte candidata a faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão. No entanto, mesmo se ainda não ganhar, ela com certeza já conquistou um grande público só por estar ali. A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, está ganhando a admiração das pessoas e principalmente das mulheres. Com seus discursos e posicionamentos, Todynho consegue ir além do título de funkeira de um hit só. Ela consegue ser referência pra muita gente.

Na internet, Jojo é um dos primeiros nomes quando o assunto é memes. Afinal, dentro e fora do confinamento, a cantora é atração quando se trata de entretenimento. Além disso, muitos elegem Jojo como: ‘fada sensata da edição’, ‘sábia’, ou até mesmo ‘rainha’. Entretanto, podemos dizer que Jojo é mulher de fases. Ao mesmo tempo que ela se atreve a cantar ‘Ponto de Exu’ e brincar sobre pedir ao ‘bispo óleo ungido’, ela é sensata em suas palavras, quando diz:

“Quando você não se identifica com a pessoa. Tem pessoa que você não se identifica e não segue, que você não se identifica com ela. É por isso que eu falo, quando as pessoas falam assim pra mim: ‘porque você representa a mulher’. Eu falo ‘não’. Eu me represento, represento as minhas idealizações, se tiver pessoas que se identificam comigo, venham no meu barco. Mas, o fardo de eu levantar bandeira e falar assim ‘eu represento’, é um fardo muito pesado. Cada um tem seu jeito de pensar, cada um tem seu modo de agir. Eu não posso bater no peito e carregar uma bandeira que não me cabe. Estamos sujeito a erro todo tempo.”

A Fazenda 2020: Jojo é representatividade

Sem pedir crédito algum, Jojo mostra o poder que tem sobre as palavras e principalmente sobre representatividade das mulheres negras e também o feminismo. Ela se torna uma referência quando diz ‘que não representa as mulheres’. Afinal, cada indivíduo é único e cada um na sua essência. É nítido que a fala de Jojo sai totalmente do lugar-comum a fala de que há uma necessidade de representação. Pelo contrário, há beleza quando ela fala sobre ‘identificação’, porque muda o cenário, torna tudo mais claro, e há de fato uma mudança.

Jojo não é só porrada e bomba

Logo no começo do programa, Jojo citou uma frase da ex-participante mais polêmica do reality da Record TV. Em conversa com os peões na sede, ela relembrou: “E tem uma palavra que até a Andressa Urack que falou: ‘que o passado é lugar de referência e não lugar de permanência’. Ela continua: “Você permanece ali se você quiser, mas você tira aquilo ali como referência pra sua mudança. A gente tem que evoluir, as pessoas tem que evoluir. Na internet, tem muito desembargador, muito juiz. Eles te julgam, te apontam, como se eles nunca tivesse errado.” A frase com o vídeo foi compartilhado pela ex-peoa.

Jojo é a conselheira do programa

Além de sensata e gerar muito memes na internet, dentro do reality A Fazenda 2020, Jojo também é a conselheira. No sábado (24), a funkeira convocou todos os participantes para uma reunião e disse, em uma parte da fala: “Não que a gente não esteja se impondo, falando o que tem que falar, se pondo na hora que tem que se pôr, mas a gente tá quebrando paradigmas lá fora, de pessoas que não conheciam o nosso particular, e hoje vê o nosso dia a dia. Todo mundo tem o direito de mudar o seu quadro de vida.”

Momentos de Jojo Todynho em A Fazenda 2020

No domingo (25), os peões participaram de um jogo que ao final, o grupo que ganhasse, iria ter uma noite especial com direito a pizza e vinho. No fim, o grupo ‘azul’ com Jojo, Raissa, Mariano, Jake, Lipe, Mateus e Lidi venceram. Durante mais um discurso da funkeira, ela disse que ajudaria Raissa Barbosa com o que ela precisasse. Raissa tem transtorno de Borderline. Na ocasião, Jojo afirmou: “Tenho meus médicos a sua disposição, tenho minha terapeuta se você quiser se tratar, se cuidar.”

