A Fazenda 2020: Jojo e Lipe Ribeiro discutem após ao vivo: ‘você foi burro’

A décima formação da roça aconteceu no reality A Fazenda 2020. Mas, mesmo após o fim do programa, a fogo no feno continuo na madrugada desta quarta-feira (18). Jojo Todynho e Lipe Ribeiro protagonizaram o maior barraco. Tudo começou durante a dinâmica do ‘Resta Um’. vem ver como foi.

A Fazenda 2020: Lipe e Jojo discutem após votação da roça

A intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, não gostou nada quando o ex-MTV, Lipe Ribeiro, escolher salvar a atriz Lidi Lisboa da dinâmica mais temida do ‘Resta Um’. Tudo começou após o apresentador Marcos Mion revelar que o poder do envelope, era na verdade a ‘surpresa’ da dinâmica. No decorrer da votação, Lipe escolheu salvar Lidi, que depois, salvou Raissa. Sendo assim, Jojo Todynho foi parar na roça desta semana.

Logo após o programa finalizar pela Record TV, o público assinante do Playplus conseguiu assistir de camarote a treta entre Lipe e Jojo. Na área interna da sede do reality A Fazenda 2020, a funkeira pressionou o ex-MTV sobre não ser uma prioridade para ele. Ela disse, que ele foi ‘burro’ na hora. “Você não sabe ouvir, eu te tirei da opção que eu tinha, eu te salvei”, argumentou Lipe, que continuou: “A Lidi me salvou três vezes, aí eu tenho que te salvar, por que é você?.”

Com os nervos à flor da pele, Jojo retrucou, dizendo: “Então, você não tem seu dinheiro de estar com sua consciência tranquila?. Eu tenho o direito de te achar burro.”

"Eu tenho o direito de te achar burro", diz Jojo a Lipe 🔥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/TxoJn3volb — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 18, 2020

E não parou por aí. O peão argumentou contra Jojo: “A Lidi me salvou seis vezes no resta um, você nunca me salvou, mas eu tenho que te salvar porque você é mimada”. Por outro lado, Jojo continuou dizendo ao peão: “Mas você foi burro. É burro”. “Minha consciência tá tranquila”, completou o ex-MTV em A Fazenda 2020.

Achou que essa formação de #RoçaAFazenda não ia render treta? Olha aí a discussão que está rolando entre Jojo e Lipe 🔥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/5FEdHy9cq0 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 18, 2020

Como foi a décima votação da roça?

Logo no início do programa ao vivo, o apresentador disse que se equivocou no programa anterior, ao dizer que não teria puxada da baia esta noite. Ele disse: “Ontem a gente viajou e comentou de não ter puxada da baia, mas não sei, eu acho que eu devo ter escorregado na cozinha, feito xixi na pia do banheiro, porque juro, vai ter sim. Essa noite a temperatura vai bater trocentos graus na sombra.”

A fazendeira Jakelyne Oliveira, indicou MC Mirella para o primeiro banquinho. Em seguida, começou os votos pela casa. Com total de 4 votos, o segundo roceiro da noite foi o ator Mateus Carrieri. Contudo, por ser o mais votado, ele teve o direito de puxar um participante da baia. Por fim, ele escolheu a ex-MTV, Stéfani Bays.

Com o poder da chama vermelha, Lipe Ribeiro indicou Tays Reis para o terceiro lugar. O quarto roceiro de A Fazenda 2020 veio com o poder surpresa, que resultou na dinâmica do ‘Resta Um’. Jojo acabou não sendo salva e foi para a roça. Ao final, com o poder da chama verde, Mariano teve salvou Tays Reis da roça, e ainda vetou MC Mirella da Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (18).