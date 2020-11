A Fazenda 2020: Jojo e Lipe tem nova briga; veja o que rolou

Na tarde desta segunda-feira (9) no confinamento rural do reality A Fazenda 2020, os participantes Lipe Ribeiro e Jojo Todynho se desentenderam e acabaram se envolvendo em uma pequena discussão, tudo por causa de limpeza da casa.

A discussão começou quando a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, Jojo Todynho, pediu para o colega Lipe Ribeiro limpasse a área da despensa, que fica localizado na área interna da sede. Mas, o ex-MTV negou, com a justificativa de que já estava fazendo muitas tarefas. Ele disse: “Não vou, Jojo. Você me desculpe. Tô na baia, fiz quatro animais, não dormi direito.”

A Fazenda 2020: Lipe discute com Jojo e clima fica tenso

Enquanto Jojo estava preparando o almoço para os peões, Lipe Ribeiro estava nos afazeres da casa, varrendo a cozinha. Foi quando a funkeira viu o colega e pediu para ele limpar a área da despensa. Segundo Jojo, ela havia entendido que a tarefa destinada para ele (pelo fazendeiro da semana, Biel), era limpar toda a área interna, incluindo cozinha e despensa. No entanto, Lipe afirmou que não iria limpar, já que estava trabalhando também na baia. Nesse momento, o peão ficou irritado com a forma da peoa falar. “Parece que todo mundo é seu funcionário”, reclamou ele, enquanto continuava os afazeres.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Lipe e Jojo discutem por conta da limpeza da área interna da sede 😳 "Parece que todo mundo é o teu funcionário", diz o peão #AFazenda12 pic.twitter.com/SaHcU3Z6Le — A Fazenda Chernobyl (@afzdchernobyl) November 9, 2020

Jojo fez questão de explicar: “Eu só falei porque você tá varrendo”, disse. “É a forma que fala só. Eu não me importo de fazer”, afirmou Lipe. Foi então que a peoa fez questão de se desculpar com o peão, pela forma em que falou com ele. “Me desculpa que eu falei, mas eu não falei por mal”, respondeu a funkeira. “Relaxa”, disse Lipe enquanto saiu, deixando assim, visível o climão entre os dois amigos.

Lipe desabafa com Lucas Selfie sobre a briga com Jojo

Após a briga na cozinha, Lipe foi até o quarto da sede de A Fazenda 2020 conversar com o colega Lucas Selfie. Na área interna, ele desabafou sobre a discussão tensa com a funkeira. O ex-MTV entrou e logo o youtuber questionou: “O que foi?”. “Ah Jojo, discuti feio com ela”. “Ela fica mandando fazer as coisas e eu falei: ‘aqui não têm nenhum funcionário não’. Ela falou ‘limpar a despensa’, eu falei: ‘não vou limpar a despensa. É baia, saia e quarto, não vou limpar a despensa”, assegurou o peão em conversa com Selfie.

No quarto, Lipe conversa com Lucas sobre a discussão com Jojo na manhã desta segunda (9) 😬🔥 Olha só! Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/TUpmZRNIkY — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 9, 2020

O apresentador concordou com Lipe e acrescentou: “Tem um monte de gente aqui, parada”. No decorrer da conversa, o ex-De Férias Com o Ex’ explicou a revolta maior que teve no momento. Ele disse que foi a forma como Jojo falou com ele. “É só o jeito de falar. O jeito que fala muda tudo”, desabafou.

Toda semana o fazendeira da vez em A Fazenda 2020 é quem delega as funções aos peões da sede. Após escolher, cada um fica responsável pela sua tarefa e cabe ao fazendeiro cobrar.