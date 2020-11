A Fazenda 2020: Jojo é ‘queimada’ por Juliano em live do eliminado

Juliano Ceglia foi o oitavo eliminado do confinamento rural da Record TV. Com isso, ele teve direito de participar da live do eliminado de A Fazenda 2020 na sexta-feira (6), com os jornalistas Victor Sarro e Dani Belovo. Após responder as perguntas do público, ele fez a dinâmica da ‘queimada’, em que ele escolhia um participante por vez para para justificar algum desentendimento. A primeira escolhida foi Jojo Todynho.

Live do eliminado de A Fazenda 2020

“Primeiro é óbvio, que é a Jojo. Eu vou dar uma ‘queimada’, porque eu, de verdade, sem sabonetar, eu gosto da Jojo. Mas, pra conviver, é muito difícil. Eu acho que ela fala sim, mas o que me incomoda é ela querer ser a dona casa. Ela não é a dona da casa. Eu falei: ‘se eu voltar, eu vou querer minhas comidas fitness do jeito que eu quero”, disse Juliano.

A primeira peoa a ser "queimada" por Juliano é Jojo Todynho! Vem ver o motivo… 🔥 Mande sua pergunta com a hashtag #LiveDoEliminado 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/hvMAVlsH0f — A Fazenda (@afazendarecord) November 7, 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A próxima escolhida pelo jornalista foi Stéfan Bays. Ele jogou ela na fogueira e ainda chamou ela de ‘planta’. “Eu não sei se é estratégia de jogo, ela veio de outro reality. Ela veio com a fama de ser encrenqueira e tal, mas, nem da cama ela saiu, até agora. E aí, eu percebi que ela começou a se escorar a onde tava mais forte. Quando a Mirella tava mais forte ela tava com a Mirella. Ela largou a Mirella, e se escorou na Jojo. Aí quando ela viu algumas oportunidade como aquela minha, ela veio querer se crescer, pra parecer escada. Eu falei: ‘eu não vou ser escada pra nenhuma planta’.”

Juliano "queima" Stéfani na fogueira da #LiveDoEliminado sob a justificativa de que a peoa é uma "planta" e tentou fazer o jornalista de "escada" 🔥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/9NT2J1ufzn — A Fazenda (@afazendarecord) November 7, 2020

Outra participante de A Fazenda 2020 escolhida pelo agora ex-peão, foi MC Mirella. Vale lembrar que a funkeira era uma das aliadas do grupo ‘minoria’ ou ‘bico preto’ de Biel e Juliano. Após elogiar a peoa, ele faz as criticas e joga a foto da peoa na ‘fogueira’. “Eu vi a Mirella falando mal do Biel. Depois de tudo isso, ela contaminada pela ‘planta’ que eu joguei ali dentro, Stéfani, começou a falar mal do Biel, da relação, sendo que o Biel sempre falou bem dela. Então, por esse motivo, eu vou queimar, eu vou cancelar a Mirella, pra ela se ligar.”

Juliano decide "queimar" Mirella na fogueira do estúdio, mais uma vez criticando Stéfani na sua decisão… 🔥 Mande sua pergunta com a hashtag #LiveDoEliminado 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/AG6Wo0QlNy — A Fazenda (@afazendarecord) November 7, 2020

Juliano fala sobre crush com Raissa

Questionado sobre quem seria seu crush no relaity A Fazenda 2020, ele disse: “O primeiro dia que a gente foi conhecer a área dos animais eu fui com a Raissa. E eu senti, [a gente sente né] uma liberdade ali e tal. Só que dai, eu não entrei com esse propósito então deixei rolar. E aí quando rolou o lance de eu votar nela, e aquele monte de gente votar nela, todo mundo ficou pê da vida comigo. ‘Ah porque tava rolando o casal [que casal?], a gente tava shippando vocês. Depois a Vic [Victória Villarim] até me contou que a Raissa falou que me pegaria, mas eu não sabia disso.”

Juliano conta quem seria sua crush no reality caso estivesse solteiro no momento… Alguém esperava por essa? 🔥 Mande sua pergunta com a hashtag #LiveDoEliminado 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/9tGsQnTFiI — A Fazenda (@afazendarecord) November 7, 2020

Juliano também dissse que quer manter contato com todos os participantes do programa aqui fora, inclusive Raissa: “Eu já falei para ela que tem coisas que não concordo, mas ela é uma mulher linda, batalhadora, forte, mais forte do que todos os homens juntos”.