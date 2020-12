Faltando 6 dias para a grande final de A Fazenda 2020, Jojo Todynho assumiu a cozinha novamente para preparar o almoço dos peões nesta sexta-feira (11). No entanto, a intérprete de Que Tiro Foi Esse? teve uma surpresa desagradável ao ir à despensa para pegar uma peça de picanha. A peoa encontrou algumas larvas na carne.

O Playplus, serviço de streaming da RecordTV que mostra A Fazenda 2020 em tempo real, não mostrou o momento da situação desagradável. Uma vez que só tem uma câmera disponível para o público acompanhar. Mas, Jojo relatou a situação em rápida conversa na área externa da casa.

“A carne tava com larva dentro. Tivemos que jogar tudo fora. A picanha”, contou ela. Logo em seguida, a câmera mudou de foco, não sendo possível acompanhar o desfecho da conversa. Mais tarde, com a câmera focada na cantora, ela entregou que a produção fez a reposição da carne. Mateus Carrieri confirmou que a picanha foi trocada, e os peões puderam preparar o almoço do dia.

Jojo indignada com a produção de A Fazenda 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Essa não é a primeira vez que Jojo fica revoltada com a produção de A Fazenda 2020. Na madrugada de quinta-feira (10), por um erro da direção de prova, a cantora acabou perdendo o chapéu de última fazendeira da décima segunda temporada do reality show rural.

A produção de A Fazenda 2020 pediu para que a cantora e Stéfani Bays e Lipe Ribeiro retornassem ao fazendão para realizarem a prova de onde foi constatado o erro. Lipe ficou de fora da disputa, pois de acordo com a explicação da RecordTV, ele já teria sido eliminado da prova a essa altura.

Jojo se recusou a fazer a prova alegando crise asmática, mas após incentivo de Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 2020, ela acabou fazendo e perdendo o chapéu para a concorrente. A cantora não escondeu indignação e abandonou o fazendão antes que fosse autorizada pela produção do reality show.