A Fazenda 2020: Jojo ganha uns quilinhos e pede ajuda para fechar calça

No confinamento rural de A Fazenda 2020, a participante Jojo Todynho demonstrou o sentimento da maioria das pessoas durante o período de isolamento social. Na área interna da sede, ela se revoltou ao descobrir que engordou no reality da Record TV.

Enquanto estava conversando com Lucas Selfie, Raissa Barbosa e Lipe Ribeiro na área principal, a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, precisou de mãozinha para conseguir fechar a calça. O momento foi inusitado e acabou gerando muitas reações dos internautas nas redes sociais.

A Fazenda 2020: Lipe e Raissa ajudam Jojo a fechar calça

Tudo começou quando Jojo decidiu experimentar a calça no confinamento rural. Ela já tinha vestido a calça, só que precisava finalizar os botões ao lado. Foi nesse momento que ela chamou Lipe Ribeiro para ajudar. No momento, ele até brincou dizendo: “Já fez um strep com essa roupa Jojo?”. Na mesma hora, a peoa respondeu com um tom de repreensão: “Não né!”. Mas, ela perguntou: “Tá feio?”. “Nao! Gostei.”, respondeu o ex-MTV. Raissa, que estava ao lado acrescentou: “É que é fácil de tirar.”

Ainda continuando na brincadeira, Lucas Selfie tentou improvisar um música que representa uma cena de ‘streap tease’. Raisa entrou na onda. Mas, Jojo queria mesmo era conseguir fechar a calça. Ela sugeriu deitar no sofá para assim, poder facilitar para o peão. “Deixa eu deitar que é melhor”. Jojo então deitou e Lipe se levantou para abotoar a calça.

Nesse momento, Lipe disparou: “O tamanho dessa por**. Como é que cabe uma calça dessa? Não tá abrindo e nem fechando”. Para ajudar o peão, Jojo chamou Raissa, que prontamente se juntou ao ex-MTV. A dupla de peões de A Fazenda 2020 não estava conseguindo e Raissa alertou: “Eu acho que não fechar não Jojo”. A funkeira insistiu motivando: ‘Tem que fechar; Vai!”.

Foi então que Lipe disse: Não tá indo não Jojo. Não tá aqui, abrindo e fechando”. Gente eu engordei aqui, eu tô arrasada! Justo a minha calça favorita…”, lamentou a famosa, que insistia para que eles fechassem pelo menos a parte de cima. Mas, Raissa alertou que era justamente essa parte que não estava fechando. “Tô arrasada.”

Após muito insistência, a peoa caiu na risada e disse: “Rapaz, eu não tô acreditando. Não é possível. A minha calça que eu mais amo. Olha isso. Tô arrasada!”. Por fim, os peões sugeriram para a funkeira usar a calça como saia. Aberta. “Tá style. Pelo menos tá tampando a calcinha”, observou Lipe.