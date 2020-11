A Fazenda 2020: Jojo já tem alvo para a roça de hoje; veja quem

Hoje, terça-feira (24), a décima primeira roça de A Fazenda 2020 será formada. Os quatro roceiros da semana serão definidos e uma nova eliminação acontecerá na quinta-feira (26). Jojo Todynho é a fazendeira da semana e tem o poder de indicar qualquer peão à berlinda. A peoa conversou sobre o assunto com Lipe Ribeiro e revelou quem será seu alvo: Lidi Lisboa.

Jojo já tem alvo para roça de A Fazenda 2020

Na despensa de A Fazenda 2020, Jojo Todynho conversou com Lipe sobre a formação de roça. Como o peão venceu a Prova de Fogo da semana e terá poder durante a votação, a dona do hit “Que tiro foi esse?” alertou: “não mexe no meu jogo, você já sabe quem eu vou mandar”.

“Se for o óbvio, não vou mexer”, respondeu o carioca. “O óbvio quem?”, questionou a cantora. “Biel?”, sugeriu o ex-De férias com o ex. “Não, vou botar a Lidi”, afirmou a fazendeira da semana de A Fazenda 2020. Antes de sair da despensa, a peoa comentou: “muito obrigada, se puder”.

📣NÃO MECHE NO MEU JOGO📣 Jojo pediu ao Lipe para não mexer no jogo dela e disse que vai indicar a Lidi!

Ele disse que não mexeria se fosse o óbvio (Biel).

Lidi aposta em Jojo como vencedora do reality

Público do DCI quer Lidi na roça

O Jornal DCI publicou a enquete “Quem deve ir para a roça esta semana?” na última segunda-feira (23). O público opinou e Lidi foi a peoa mais votada. A atriz ficou com 42% dos votos da enquete do Jornal DCI, número que superou bastante as porcentagens dos demais confinados de A Fazenda 2020.

Jakelyne Oliveira veio em seguida, com 21% dos votos da enquete. Biel ficou com o terceiro lugar, somando 15% e Stéfani Bays ficou em quarto, com o total de 9% dos votos.

Confira a enquete de A Fazenda 2020 clicando aqui.

Lipe terá poder em formação roça

Lipe Ribeiro venceu a Prova de Fogo da semana e é o dono do lampião do poder desta semana de A Fazenda 2020. O carioca derrotou Jakelyne Oliveira e Tays Reis na disputa. Como anunciado pelo apresentador Marcos Mion, o poder da chama vermelha foi escolhido pelo público do reality no TikTok e será: o dono do poder irá dar início ao ‘resta um’.

O poder da chama verde é escolhido pela produção e revelado apenas durante a formação de roça.

