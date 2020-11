Durante a votação da 8ª roça do reality A Fazenda 2020, os participantes Jojo Todynho e Biel protagonizaram um verdadeiro barraco no ao vivo. Nem mesmo o apresentador teve vez de falar quanto os dois debatiam as rivalidades do jogo. A funkeira votou no cantor, que não gostou nada da justificativa, ou seja, dessa vez teve fogo no feno! Vem ver!

Antes da discussão toda começar, Mion perguntou para Jojo qual peão ela daria o voto para roça. Ela então justificou, relembrando uma ocasião que aconteceu durante uma dinâmica das hashtag, em que o cantor deu a plaquinhas de fake para ela. Jojo rebateu dizendo que era verdadeira e fala as coisas na cara da pessoa. Além disso, apontou o colega como sendo fake, pelas atitudes dele que não agrada na casa.

‘Racismo reverso não existe’ – diz Jojo em A Fazenda 2020

A funkeira também relembrou a fato em que Biel entregou o poder da chama para Victória, que ocasionou toda a suspensão da votação da roça passada. Além de uma nova prova do fazendeiro e uma votação relâmpago.

Jojo disse: “Mas o meu voto pra ele seria da festa, que eu estava com Juliano, Mirella e ele [Biel] estava junto”. Continua Jojo: “Ele falou pra mim que eu não gostava dele por ser branco. Eu falei que ‘não’. Nunca usei minha cor, nem minha história pra chegar em lugar nenhum. Nós somos únicos capazes de mudar a nossa história e racismo reverso não existe, o tipo de racismo branco nunca será. Eu falei pra ele que eu não me identifico. E quando ele me deu o banquinho fake, ele poderia até me cancelar, mas que uma coisa que eu não sou é fake”. Ao concluir a funkeira disse em A Fazenda 2020: “Fake pra mim é ele, nas atitudes deles, e se ele é votado pela casa, alguma coisa não tá agradando.”

EITA! Jojo explica a tal "tese", briga com Biel e vota no cantor! 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/sXHPINwcd2 — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Biel rebate argumento de Jojo e ela diz: ‘bebe mijo’

Ao comentar o voto recebido de Jojo, Biel disse: “Palavras totalmente infelizes, não me lembro de ter falado isso”. Mesmo antes de terminar, a funkeira rebateu: “Ué, tá filmado então. Se não sabe beber, bebe mijo, tá tudo filmado”. Em seguida, Biel argumentou sobre ela não se identificar com ele, sendo que os dois levantam a mesma bandeira do funk.

Biel se incomoda e rebate as falas de Jojo! Olha o climão na #RoçaAFazenda 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/zwfr9sFPtl — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Biel diz que Jojo e ele se abraçaram e a peoa desmente

Em certo momento da briga, Biel disse que os dois teriam se abraçado em uma determinado roça com Cartolouco [já eliminado]. “Eu conversei com você e o Cartolouco, depois daquela roça, a gente terminou a conversa se abraçando”, disse Biel. Incrédula, Jojo disparou: “A onde que a gente terminou a conversa se abraçando? Eu? Bota um remake que eu não lembro”. “O Mion até parabenizou”, argumenta o cantor em A Fazenda 2020.

"Você é uma pessoa que não quero ter amizade, eu vou falar mais o que?", diz Jojo para Biel na #RoçaAFazenda! 🔥🤠 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/efpaZ3sonN — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Ao final do debate, Biel voltou a tecla sobre a diferença racial, alegando que foi ‘falta de respeito Jojo levantar a bandeira’. Jojo então argumentou, dizendo que o erro foi dele. “Você virar pra mim e falar: ‘você não gosta de mim porque eu sou branco’, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu tenho o direito de não gostar”. finaliza Jojo todynho em A Fazenda 2020.