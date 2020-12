A Fazenda 2020: Jojo merece ganhar o reality e podemos provar

Jojo Todynho como popularmente é conhecida, fez com que o público de casa conhecesse um pouco da versão de Jordana Gleise de Jesus Menezes. Essa carioca de 23 anos, mostrou que maturidade não tem nada haver com idade e muito menos com estilo musical. Ao entrar para o reality A Fazenda 2020, a funkeira venceu desafios e sem querer, surpreendeu.

Impaciente, Jojo incomodou com seu jeito de falar e muitas vezes foi compreendida como ser ‘arrogante’. Mas, a verdade é que apesar desse jeito nada ‘delicado’, Jojo mostrou que é muito além da intérprete de um hit só. A dona do sucesso de ‘Que Tiro Foi Esse?’, sem querer levantou pautas importantes, sobre aceitação, racismo e feminismo. Em sua passagem pelo programa, além de gerar memes a todo momento, a peoa também conseguiu superar seus próprios obstáculos, como também deixou uma mensagem.

Jojo Todynho em A Fazenda 2020

Sim, Jojo fez história no reality da Record TV, e com certeza suas frases e diálogos ficarão por muito tempo na mente de quem acompanhou o programa. A cantora carioca, que ganhou fama nacional após aparecer no clipe de “Vai Malandra”, da Anitta, encarou as câmeras de um reality show em meio à pandemia no Brasil. Antes mesmo de começar A Fazenda 2020, o nome da participante era um dos mais influentes para a nova leva de confinados.

É a rainha dos memes

Jojo é tão divertida que se tornou a rainha dos memes da edição de número 12. A cada passagem da câmera, o público ficava na expectativa para soltar o riso com alguma fala ou alguma caras e bocas da cantora. Os momentos foram muitos e um melhor que o outro. Teve Jojo dormido na aula do trato dos animais, pedindo óleo ungido ao Bispo, a cena do ‘roubaram meu cabelo’, cantando ponto de umbanda, a tia da merenda e muito mais.

A conselheira de A Fazenda 2020

Por outro lado, Jojo também se revelou uma conselheira para as mulheres do reality rural. Afinal de contas, rainha é pra isso. Durante um papo-reto com MC Mirella e Luiza Ambiel no início do programa, a peoa discursou sobre sua história de vida, e deu conselhos para as colegas. Ela também aconselhou Raissa Barbosa, quando a ex-peoa perdia o controle em brigas na sede.

Jojo é a melhor amiga

Durante uma conversa com Raissa Barbosa, Jojo disse que após sair do reality, ela poderia procurá-la, caso precisasse de alguma ajuda. Destacando os surtos da ex-peoa por conta do transtorno de borderline que a miss tem. A funkeira deixou claro, que quer ajudar a amiga aqui fora, e ainda pretende continuar a amizade após o reality A Fazenda 2020.

Outro momento épico de Jojo foi quando ela comemorou a volta do ator Mateus Carrieri. Sem nenhum costume de sair do sofá para comemorar quando um colega volta da roça ou alguém é coroado fazendeiro, a peoa geralmente comemora sentada. Porém, na roça que eliminou Luiza Ambiel de A Fazenda 2020, as coisas foram diferentes, Jojo Todynho pulou do sofá, gritou, dançou e comemorou o retorno de Mateus Carrieri.

Ela não tem medo de falar o que pensa

Durante uma formação de roça lenta e sem muitas emoções, Jojo Todynho surgiu para dar o fogo no feno! Tudo aconteceu quando a peoa foi justificar o voto em Biel, e abordou o tema racismo reverso. Segundo Jojo, na festa ‘Neon’, o cantor teria questionado se a colega não gostava dele, por ele ser branco. A peoa ficou irritadíssima, e afirmou com todas as letras que racismo reverso não existe. Afinal, brancos não são vítimas de racismos, só de preconceito.

Ela é representatividade

Sem pedir crédito algum, Jojo mostrou o poder que tem sobre as palavras e principalmente sobre representatividade das mulheres negras e também o feminismo. Durante um discurso, ela chamou atenção quando disse ‘que não representa as mulheres’. O intuito de Jojo no momento, era mostrar que cada pessoa é única e cada um na sua essência. Mas ao mesmo tempo, ela muda o cenário quando ela fala sobre ‘identificação’. Quando se identifica com algo, com alguém muda o sentido, a essência de cada um.

Jojo pode fazer história se vencer A Fazenda 2020

Jojo Todynho, intérprete do hit de sucesso, ‘Que Tiro Foi Esse?’, entrou no reality como favorita ao prêmio de R$ 1,5 milhão, da Record TV. Sua trajetória teve altos e baixos, mas mesmo assim, a peoa conseguiu chegar à final. Como um dos nomes para ganhar o programa, a peoa pode entrar para a história ao ser a primeira participante negra a vencer.