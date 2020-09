Após pedir para que o bispo Edir Macedo enviasse um óleo ungido aos participantes de A Fazenda 2020, Jojo Todynho voltou a falar no nome do dono da Record TV e líder da Igreja Universal .

Após pedir para que o bispo Edir Macedo enviasse um óleo ungido aos participantes de A Fazenda 2020, Jojo Todynho voltou a falar no nome do dono da Record TV e líder da Igreja Universal . Em meio à gritaria no reality, na terça-feira (29), a funkeira fez um apelo.

Jojo chama por Edir Macedo em A Fazenda 2020

Mas calma, dessa vez o surto em A Fazenda 2020 não passou de brincadeira. Tudo começou com Jojo explicando a melhor forma de consumir os alimentos da sede. Em seguida, Matheus e Luiza resolveram brincar que estavam batendo a boca. “Olha aqui, Matheus! Você cala a boca, que eu não comi doce ainda! Eu vou te pegar, Matheus! Eu te odeio ” , disse Ambiel, enquanto pedia que Lucas Cartolouco a segurasse para que não partisse para cima do colega.

Diante disso, Jojo resolveu clamar a ajuda do dono da emissora: “Bispo, bispo, desce aqui”, disse a cantora, que arrancou risadas dos colegas do reality. A briga de terça não passou de brincadeira, mas na a discussão que atravessou a madrugada de quarta (30) estava longe de ser encenação. O barraco homérico foi protagonizado por Jojo e Biel em A Fazenda 2020.

Essa não foi a primeira referência da cantora ao bispo Edir Macedo dentro da sede do reality. Outro dia, após levar uma bronca da produção, ela pediu: “Pessoal, pede para o bispo Macedo mandar um óleo ungido”. No entanto, a câmera da transmissão foi trocada e não foi possível acompanhar a conclusão do pedido da cantora.

O Bispo Edir Macedo, dono da Rede Record, é fundador da Igreja Universal.