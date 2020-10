A Fazenda 2020: Jojo revela desejo pós reality: ‘deitar peladinha na cama’

A dupla conversava na tarde desta segunda-feira (19). Jojo revelou vontade de ‘deitar peladinha na cama’. Lipe falou sobre reencontro com a namorada.

Dentre todas as possibilidades sobre o que fazer ao deixar A Fazenda 2020, Jojo Toddynho revelou o desejo de “tomar um banho e deitar peladinha na cama”.

A cantora expressou a intenção durante conversa com Lipe Ribeiro na tarde desta segunda-feira (19) na sala da sede.

Jojo ainda complementou: “Lá fora eu vou tomar um banho do jeito que eu gosto, deitar na minha cama peladinha. Parecendo aqueles frangos assado de padaria sabe? Trabalhada no óleo”.

Outra peoa já havia falado sobre tirar a roupa no inicio do reality: Stéfanie Bays disse que estava doida para tomar um banho peladona.

Lipe fala sobre reencontro com a namorada quando deixar A Fazenda 2020

Durante a conversa, o empresário falou sobre o reencontro com a namorada quando deixasse A Fazenda 2020: “A Ya que lute, vou sair daqui o capeta”.

O peão namora a influecer Yasmin Burihan, com quem protagonizou diversas polêmicas durante o reality da MTV ‘De férias com o ex’.

Yá, como é conhecida, chegou a publicar em seu Instagram um vídeo do empresário no reality e escreveu sobre saudade.

Lipe ficou conhecido como o boy lixo da edição, não só pela maneira como lidou com o relacionamento com Yasmin, mas também por ter tido atitudes e falas machistas.

Em A Fazenda 2020, Lipe Ribeiro protagonizou o primeiro desentendimento da edição já na primeira semana após ter sido votado por Stéfani Bays para a baia.

Segundo ela, a intenção era não votar em quem ainda não conhecia e, por isso, a escolha foi Lipe.

A rivalidade dos dois já existia desde a participação de ambos na 5ª edição do ‘De férias com ex’, quando Stéfani acabou envolvida no relacionamento de Lipe e Yasmin.