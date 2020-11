A Fazenda 2020: Jojo revela que recebeu ‘aula’ antes de entrar no reality

Jojo Todynho acabou deixando escapar que recebeu algumas orientações antes de entrar em A Fazenda 2020. Marcos Mion conversou com os peões antes do sorteio da prova de fogo na tarde deste domingo (29) e questionou a peoa sobre qual era o receio de entrar no reality show. A intérprete de Que Tiro Foi Esse? então disse ter recebido orientações de como se comportar no jogo.

“Eu fui muito orientada. Minha assessora falou: ‘Dá uma maneirada nas suas manias’. Tinha medo de socializar, viver em grupo… Eu até falei na piscina, mês passado com o Lipe [Ribeiro], que eu fiquei muito surpresa que eu consegui conviver em grupo, eu tinha minhas manias. Eu fui muito orientada. Minha assessora falou: ‘Dá uma maneirada nas suas manias, você mora sozinha, você vai estar com 20 pessoas”, disse.

Durante o bate-papo de Mion com os peões, Jojo disse que acreditava não ir tão longe em A Fazenda 2020. “Achei que nem ia ficar aqui muito tempo. Por ser difícil de lidar”, reconheceu a cantora, que recentemente lançou a música Devo Tá Na Moda enquanto está confinada no reality show rural.

Jojo causa punição em A Fazenda 2020

O domingo de Jojo foi marcado por uma punição coletiva provocada pela cantora logo pela manhã. Enquanto trocava de biquíni, a peoa deixou o microfone de escanteio e recebeu diversos alertas da produção de A Fazenda 2020. No entanto, a peoa demorou para voltar a usar o microfone e a casa toda foi punida em 48 horas sem água encanada.

A carioca chegou a pedir para que Mateus Carrieri a colocasse na décima segunda roça que será formada na noite desta terça-feira (01). O amigo da famosa negou e disparou: : “Para, Jo, que chata. Chega”.

Em A Fazenda 2020, assim como em reality shows de confinamento, o uso do microfone 24 horas por dia é obrigatório. Isso porque, o equipamento permite que o público acompanhe todos os passos e o que os peões estão falando durante estadia na casa em que se passa o jogo.