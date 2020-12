A Fazenda 2020: Jojo sobre look da final: ‘vou pelada’

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Jojo Todynho não perde o bom humor em A Fazenda 2020. A famosa contou em conversa com Raissa Barbosa durante a festa na madrugada de quarta-feira (16) que não tem roupa para vestir na grande final do reality show rural da RecordTV. Isso porque, a cantora acredita ter engordado alguns quilinhos ao longos dos três meses em que ficou confinada.

”Rapaz, deixa eu te contar. Fui comer igual uma jumenta, a roupa da final nem dá em mim. Vou pelada”, afirmou a intérprete de Que Tiro Foi Esse?. “Sério?”, questionou Raissa, rindo da amiga. “Vou chegar de biquíni quinta-feira”, brincou Jojo, que disputa R$ 1,5 milhão. Biel, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays também estão na grande final de A Fazenda 2020.

Jojo Todynho em A Fazenda 2020

Apesar da preocupação com o look em que usará na final de A Fazenda 2020, Jojo tem uma certeza caso vença o programa. A cantora revelou em live no TikTok na tarde desta quinta-feira (17) que vai criar um projeto social voltado para as crianças do seu bairro, Bangu, no Rio de Janeiro.

A ideia da famosa, segundo ela explicou na live, é entregar atividades como natação e balé para as crianças do bairro em que nasceu e cresceu. Jojo ainda revelou seu medo de entrar na piscina, algo que sempre deixou claro em A Fazenda 2020.

Ainda na live dos finalistas, Jojo Todynho disse que pretende levar amizades formadas em A Fazenda 2020 pra vida. Entre os nomes citado pela cantora estão Mateus Carrieri, Raissa Barbosa, Jakelyne Oliveira e Mariano. Além desses ex-peões, ela falou em amizade com Stéfani Bays e Lipe Ribeiro, que também disputam o prêmio máximo de R$ 1,5 milhão.

Em tempo, em ação comercial exibida em A Fazenda 2020, Jojo se emocionou ao reencontrar a amiga, Renata Branco, após três meses confinada. Por medidas de segurança o reencontro foi à distância.

A Fazenda 2020: quem é Renata, a amiga que Jojo tanto fala?

