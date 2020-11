A Fazenda 2020: Jojo sugere viver Dercy Gonçalves nos cinemas

Na área interna da sede do reality A Fazenda 2020, Jojo Todynho, Lidi Lisboa e Mateus Carrieri relembraram um pouco da história da atriz Dercy Gonçalves, que morreu em 19 de julho de 2008 aos 101 anos. Jojo revelou sua admiração pela artista e até sugeriu interpretar Dercy em um documentário.

Dercy Gonçalves ficou conhecida pelos sucesso na TV e teatro. Mas, também ficou marcada pelas diversas falas e declarações polêmicas de um jeito ‘sincerona’ que só ela fazia. Dentro do confinamento rural da Record TV, Jojo explica o porquê gostaria de viver a atriz nas telas de cinema.

A Fazenda 2020: Jojo fala sobre admiração por Dercy Gonçalves

“Eu acho que tinha que ter alguém pra fazer um documentário da Dercy. Poderia ser eu, Dercy preta. Revolucionária”, disse Jojo. Logo em seguida, Lidi comenta: “Maravilhosa. Vamos começar a escrever”. A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ continuou: “Eu me acho muito projeto de Dercy gente. Dercy do século 21”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Animada com a empolgação da colega de confinamento, a funkeira continuou falando sobre o assunto: “A Dercy era muito igual eu né. Ela não dosava. Mandava quem viesse [alguns palavrões interrompidos]”. “Ela teve filhos?”, questiona Jojo. “Não teve”, respondeu Lidi. Mateus Carrieri que estava no quarto da sede A Fazenda 2020, também comentou sobre a artista: “Ela [Dercy Gonçalves] teve uns maridos que tratavam ela muito mal. Ela conta isso”. Nesse momento Jojo dispara: “E ela não mandou eles pra put* que pari* não?”. Lidi respondeu: “Mandou né, mas é fod*, quando você encosta no travesseiro é fod*”.

Os peões entraram no assunto de fato e relembrar a atriz, falecida em 2008. Em um momento do bate-papo, Jojo explicou o porquê se acha parecida com Dercy Gonçalves. “Eu vendo os documentários dela eu me sinto muito Dercy, porque eu sou assim. Se eu tiver alguém bem, se eu não tiver foda** também”. Lidi comenta dizendo eu estar na solidão é ruim. Ela relembra uma época em que passou sozinha e disse que a experiência: “Não tem ninguém é foda. Eu tenho 36 anos, e eu passei uma parte… eu entendo um pouquinho. É difícil.”

Eu acho que tinha que ter alguém para fazer bem, um documentário da Dercy. Poderia ser eu: A Dercy preta." (Jojo) Já quero!

🎬Credits:

(TV RECORD // PLAY PLUS)#AFazenda12#festafazenda pic.twitter.com/RQkzro2j3W — Eu✍️ (@Eu_simplesment) November 7, 2020

Jojo Todynho é a dona da edição

Com seus 23 anos, Jojo Todynho consegue ser atração principal da temporada. Dentro do reality A Fazenda 2020, ela é uma forte candidata a faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão. No entanto, mesmo se ainda não ganhar, ela com certeza já conquistou um grande público só por estar ali. A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, está ganhando a admiração das pessoas e principalmente das mulheres. Com seus discursos e posicionamentos, Todynho consegue ir além do título de funkeira de um hit só. Ela consegue ser referência pra muita gente.

Os conselhos e pensamentos da peoa em A Fazenda 2020 têm chamado atenção dos fãs do reality desde a primeira semana. São algumas: ‘Tá no spa? Tá no spa?’; ‘Se quer paz, amém’; ‘Se quer guerra, tu me fala’; ‘Seja alguém que você queira conhecer’; ‘Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala’ e entre outras.