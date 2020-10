A Fazenda 2020: Jojo Todynho afronta Juliano e assume função da casa

Jojo Todynho gosta tanto de cozinha no reality, que na internet ela virou a ‘tia da merenda’. No entanto, se algum fazendeiro tirar essa função dela, vai ter fogo no feno! Vem ver

Na manhã desta sexta-feira (23) no confinamento rural do reality A Fazenda 2020, o fazendeiro da semana, Juliano Ceglia, reuniu os participantes na área externa para fazer a divisão das funções de cada um na casa. No entanto, o clima ficou tenso após Jojo Todynho dizer que não abre mão da cozinha, independente de ajuda ou nao.

A Fazenda 2020: Jojo Todynho discute com Juliano por cozinha

Primeiramente, Jojo Todynho, que é uma das participantes que mais gera memes na internet, bateu o pé e afirmou que não sairia das tarefas da cozinha, mesmo se tivesse ajuda ou não. A tarefa de cozinhar e alimentar o pessoal da sede, é uma das funções preferidas de Jojo. Aliás, na web, a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, já protagonizou diversos momentos descontraidos, e até já foi nomeada como a ‘tia da merenda’. O fato é, que peoa não quis saber do papo do jornalista, mesmo ele sendo o fazendeiro da semana.

“Se não tiver ninguém pra me ajudar, também ótimo, sem preocupação na minha cabeça”, disse Jojo. No entanto, Juliano argumentou: “Então, por isso que eu tô tentando decidir isso, porque cozinhar é assim, cada um tem um estilo de cozinha”. Nesse momento começou um burburinho, e Jojo disparou: “Eu fico na cozinha de boa, sem estresse”. “Eu não vou sair da cozinha. Cada um pegou sua função. Eu não vou fazer outra coisa. Eu gosto de cozinhar, então eu vou ficar na cozinha”, reafirmou Todynho em A Fazenda 2020.

Nesse momento, Juliano tentou oferecer outra função para a peoa, mas não adiantou: “Não, eu vou ficar na cozinha”. O sertanejo Mariano, tentou amenizar a situação conversando com os peões no momento. “Gente, cozinha todo mundo sempre ajuda, picar um tomate, uma cebola, vamos se ajudando, ajuda a limpar”, disse. Em seguida, Jojo disse: “Toda semana é a mesma coisa, eu não sei porque essa história agora. Eu vou ficar na cozinha e acabou.”

Juliano disse: “Não é essa história agora não Jojo, a gente tá reorganizando”. “Mas, presta atenção, toda semana a gente tá na mesma dinâmica, por que que vai mudar agora?”, questiona a funkeira. Nesse momento, Biel relembra uma conversa de Juliano e Victória e disse: “Você não tinha conversado com a Vic, que ela iria pilotar a cozinha?”. “Sim, pra ajudar”, responde o fazendeiro.

“Eu vou ficar na cozinha, se quiser estresse, vai ter estresse” – Jojo Todynho

No entanto, após algum tempo, eles tiveram que sair do local por estarem muito tempo lá. Ou seja, sem sucesso, a galera ficou debatendo nomes para ficar na cozinha. Mas, quando já estavam chegando na sede, Jojo e Juliano, que subiram conversando, disseram: “Pode ser que duas pessoas na cozinha vai dar pau, ter briga”, opinou o jornalista. “Eu não vou sair do que eu tô fazendo, que eu faço toda semana. Eu vou ficar na cozinha. Sem estresse. Se quiser estresse, vai ter estresse”, rebateu Jojo, deixando claro que a cozinha é dela em A Fazenda 2020.

Na web, Jojo na cozinha virou meme de ‘tia da merenda’

