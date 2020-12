A Fazenda 2020: Jojo Todynho conta porque usa o vestido azul todo dia

Nesta terça-feira (1), Jojo Todynho explicou porque não tira do corpo o vestido azul, já utilizado em vários momentos épicos do confinamento rural de A Fazenda 2020. Na sede do reality, em Itapecerica da Serra, a funkeira explicou para Jakelyne Oliveira, o motivo de repetir a peça em diversos momentos no programa.

Jojo Todynho e o vestido azul polêmico de A Fazenda 2020

Em conversa com a Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira, a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ explicou o motivo de usar tanto a peça, que já virou motivo de memes na internet. Ao perceber que a modelo estava usando uma roupa diferente do que do dia anterior, Jojo Todynho disparou: “Não vou ficar sujando roupa todo dia, não sou nenhuma safada”.

A modelo tentou explicar o motivo de trocar de roupa sempre: “Eu repeti a roupa que usei no primeiro trato dessa semana, que estava limpa. Repeti para terminar de sujar”, disse Jakelyne. “Ontem eu estava com um shorts azul de cintura alta e um cropped preto”, lembrou a modelo, no confinamento rural de A Fazenda 2020. Já, a funkeira, mostrou não ligar de repetir a mesma roupa no programa. Segundo ela, não quer trocar pra não ficar sujando várias peças. “Não vou ficar gastando roupa, não. Vou matar esse aqui”, disparou Jojo.

Na web, o vestido azul de Jojo Todynho já conquistou os internautas. Ele já virou peça chave do reality da Record TV e tem até perfil nas redes sociais, além de diversos memes com o ‘vestido azul de Jojo’.

Vestido azul já esteve em várias tretas

Em A Fazenda 2020, o vestido azul já virou mais famoso que muitas celebridades. Ele já esteve em mais polêmicas que muitos peões ali dentro. Com sua dona, já protagonizou diversas brigas que ficarão marcadas na história do reality da Record TV. Em um desses momentos em que Jojo amassa uma garrafa de água com uma colher de pau, é o vestido azul que está presente em cena.

AO VIVO 🎥 A Jojo descontando o ódio na garrafa da neutrox 😱😱😱 acalma @jojotodynho Deus é contigo #afazenda12 #TeamJojo #RocaAFazenda pic.twitter.com/mwbMJJVqDM — Oficial Souza #criciuma #Iphone12 (@OficialSouza6) September 30, 2020

O vestido azul é tão marcante, que até os colegas de confinamento brincam com o fato da peoa não tirá-lo. Em um desses momentos, Mariano até tira sarro ao colocar adjetivos: Ele disse: “Guerreiro. Fiel”. Lucas Selfie [Já eliminado] também estava no momento e disparou: “Resistente. Incansável”. E eles não pararam por aí: “Amigo, confiável, com caráter, discreto, alegre, carinhoso, disciplinado”. O riso também rolou solto entre os dois.

Após ser eliminado de A Fazenda 2020, o youtuber Lucas Selfie participou do programa ‘Hoje em Dia’ e relembrou o vestido azul de Jojo Todynho. Ao responder o questionamento da apresentadora sobre a indicação de Mariano na roça, ele disse: “O vestido azul da Jojo participou muito mais no programa no que o Mariano de fato assim. Acho que ele é muito mais colaborativo, tá em cenas muito mais importantes”. No final, ele ressaltou: “Mas, ele [Mariano] é um cara gente boa, muito legal”.

O Selfie falando que o vestido azul da Jojô participou mais do jogo do que o Mariano 🗣🗣 pic.twitter.com/hcdjKNJ87X — Fofoquei (@fofoqueioficial) November 18, 2020

Na web, o meme a respeito do vestido azul de Jojo Todynho é riso solto. Veja algumas reações no Twitter:

Eles comemorando o aniversário de 3 anos do vestido azul da Jojo #FestaAFazenda pic.twitter.com/ulr5f7P4Os — bá (@bacomenta) November 29, 2020

Um fato sobre #AFazenda12 O vestido azul da Jojo já esteve envolvido em mais polêmicas e já apareceu muito mais do que a Stefani e o Mariano em todo o tempo de confinamento🤣🤣 pic.twitter.com/Q5sToqzFBD — Reality de televisão (@televisaode2) November 30, 2020

vestido azul da jojo mais icônico do que a participação do mariano na fazenda pic.twitter.com/brpajlpiut — iagora? (@iagoraaa) November 30, 2020

https://twitter.com/Larisinhaa3/status/1333122382849052672