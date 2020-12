A Fazenda 2020: Jojo Todynho dá conselho sincerão para Tays

Na área interna da sede do reality A Fazenda 2020, as participantes Jojo Todynho e Tays Reis conversavam sobre relacionamentos amorosos enquanto preparavam o almoço da tarde de quarta-feira (9). No bate-papo, as duas falaram sobre recaídas com ex-namorados, e Jojo deu conselhos para a colega. Vem ver.

A Fazenda 2020: Jojo e Tays conversam sobre recaídas

Enquanto aguardam a última prova do fazendeiro, Jojo Todynho – que está na décima terceira roça do reality rural – e a colega de profissão Tays Reis, aproveitaram o momento de descontração na cozinha para jogar conversa fora. Mas claro, o assunto rendeu e as duas abriram o coração e falaram tudo sobre relacionamentos. Jojo revelou ser mais experiente no assunto e deu até conselhos amorosos para Tays, que vive um affair na casa com o cantor Biel.

Logo no início da conversa, Jojo falou sobre ter sentimentos por duas pessoas. Ao recordar uma conversa fora da casa, a funkeira revelou: “Desculpa, eu tive. A gente erra, a gente é ser humano. Pronto, já tô com meu discurso”, disse a proa rindo. “Acontece, a gente não manda no coração”, completou Jojo. Nesse momento, Tays disparou: “O tal do amor é uma disgrama quem inventou né”. “Quando a pessoa é vulnerável ao Zé da recaída, fica pior né dona Tays”, apontou Jojo em A Fazenda 2020.

A affair de Biel disse em seguida: “Eu, se não existisse pessoas que não tivesse recaída, não existia essa música ‘Zé da Recaída’.”. Jojo ainda completou: “Nem Marília Mendonça”. “Se essa música existe, é porque tem pessoas que passam por isso, cara. E outra coisa, as pessoas que tem recaída, não é que elas querem, é que é maior que elas. É difícil, não é fácil não”, disse Tays, antes de cantarolar a música. Após cantar o trecho da música citada pela peoa, Jojo falou sobre seus relacionamentos: “Quando eu dou uma basta que acabou, acabou mesmo”. Por outro lado, a ex-vocalista da Banda Vingadora revelou: “Eu já dei várias. Olha, agora é sério gente, lá em casa, se eu ficar com tal pessoa…olha, esquece. Uma semana depois.”

“Tá vendo como você é, você [Tays] é vulnerável, se apaixona fácil”, disse Jojo, que completou: “Eu não meu amor, eu vim da pista. Tem que ser muito **** mesmo, pra conquistar o coração da mamãe”.

Relacionamento de Tays e Biel

O affair entre os participantes começou durante uma das festas do reality da Record TV. Mas, o relacionamento teve altos e baixos e Biel e Tays chegaram até se separar em certo momento do jogo. Na festa que teve a presença da eliminada Jakelyne Oliveira, Biel questionou Tays sobre uma conversa que teve com a modelo e rolou até gritaria e fim de amizades. Mas, parece que os dois já estão firmes e fortes para a final de A Fazenda 2020. Na sede em Itapecerica da Serra, os cantores parecem estar se entendendo bem após tantos desentendimentos amorosos. Pode ser que o affair dure aqui fora, tudo dependerá deles.