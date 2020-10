Jojo Todynho reforçou o título de ‘rainha dos memes’ de A Fazenda 2020. A peoa caiu nas graças do público durante o preparo de uma lasanha na tarde deste domingo (12) na cozinha principal da sede do reality. Isso porque, a peoa caprichou no orégano por cima da mussarela, o que certamente rendeu memes e brincadeiras com a cantora.

Primeiramente, Jojo já havia montado toda a massa em uma travessa grande, o suficiente para alimentar toda a casa. Logo depois, para finalizar o prato e levá-lo ao forno, a intérprete de Que Tiro Foi Esse? simplesmente exagerou na camada grossa da erva seca. O momento foi filmado pela câmera principal do pay-per-view de A Fazenda 2020.

Como se não bastasse, ainda insatisfeita, Jojo Todynho pediu para que Biel fosse à despensa da casa de A Fazenda 2020 encher uma xícara com a erva. Após colocar mais orégano na lasanha, a cantora ficou na dúvida sobre se teria errado a mão no preparo. Intrigada, ela questionou MC Mirella: “Botei muito orégano?”. “Ah, tira um pouco”, respondeu a colega de confinamento. Assim, Jojo atendeu ao pedido da concorrente e eliminou uma certa quantidade da erva da lasanha.

Vai orégano nessa lasanha? pic.twitter.com/7OB24ay292 — André Rochadel em 🏡 🇧🇷🤍💙 (@andre_rochadel) October 12, 2020

Azeite nunca é demais

Apesar de tomar conta da cozinha de A Fazenda 2020 na maioria das vezes, Jojo Todynho mostrou que além de preparar pratos tidos pelos peões como deliciosos, ela também fabrica memes. Boa parte deles sem querer, agindo naturalmente como no seu dia a dia. Ainda no cômodo a cantora exagerou no azeite ao preparar um macarrão ao alho e óleo, o que também virou meme.

E vamos de azeite na comida… Vocês gostam? 🤣 #AFazenda12 pic.twitter.com/LeqdHZtpPA — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) October 13, 2020

Tia da cantina

Ela, aliás, adora fabricar memes na cozinha principal da sede. Logo após preparar uma refeição, a cantora organizou os peões em fila e colocou a comida no prato de cada um, ao estilo ‘tia da cantina’. Os peões entraram na brincadeira e levaram na esportiva a atitude da funkeira .

E a Jojo que tá parecendo a tia da cantina colocando a comida KKKKK #AFAZENDA20 #AFazenda #afazendo12 pic.twitter.com/yNkU3FYLKS — A fazenda (@x_fazenda) September 10, 2020

Bônus ‘outros memes’ – Roubaram o meu cabelo

Na primeira festa da décima segunda temporada de A Fazenda 2020, Jojo Todynho divertiu o público do reality show ao surpreendentemente achar que foi assaltada. Isso porque, ao passar a mão na cabeça, Jojo não sentiu sua peruca estilosa. “Alguém chama a polícia? Roubaram o meu cabelo”, disse ela, quase chorando. O momento aconteceu após a cantora exagerar nos drinks disponibilizados no evento do confinamento.

Já na área externa próximo da piscina, a intérprete de Devo Tá na Moda voltou novamente a reclamar de que foi assaltada dentro da sede do programa. Jojo pediu ajuda de Mariano para que ele acionasse a polícia. O momento virou motivo de risos dentro e fora do reality show A Fazenda 2020.

Dancinha matinal

Por fim, na segunda semana de confinamento A Fazenda 2020, Jojo ficou responsável por cuidar do cavalo Lyon, na área externa da casa. Cuidadosa para cumprir o horário, Jojo acordou cedo e disposta a mostrar serviço. No entanto, teve dificuldade com os cuidados com o animal. Com a ajuda de Victória, Jojo conseguiu o feito de alimentar Lyon, e de quebra ainda dançou para o animal ao som de ‘fazendinha’. Nas redes sociais, o momento da cantora virou meme, divertindo os fãs que compartilharam a dança para desejar bom dia. Além disso, demonstrar disposição para as atividades do dia a dia.

https://www.youtube.com/watch?v=GrlltwKY_ok&feature=emb_title