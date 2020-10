Durante a live show da cantora Joelma, a funkeira Jojo Todynho mandou um recado para Chimbinha. No entanto, o recado foi: ‘Chimbinha, vai tomar no c*’, mas, claro, sem completar a frase até o final. Veja!

A festa com tema ‘Neon’ agitou os participantes confinados do reality A Fazenda 2020. Jojo Todynho, que já havia dito que iria causar na noite, aproveitou muito o clima da festa, principalmente quando a cantora Joelma, surgiu no telão. Logo que ela começou a cantar ‘A Lua me Traiu’, Jojo mandou um recado para o guitarrista Chimbinha, ex-marido de Joelma.

Logo quando Joelma surgiu no telão do reality A Fazenda 2020, a funkeira começou a dançar muito, assim como também os outros participantes. Próximo a atriz Lidi Lisboa, Jojo deixou escapar um recado para o guitarrista Chimbinha, ex-marido da cantora Joelma. No embalo da empolgação com a canção ‘A Lua me Traiu’, Jojo disparou: “Chimbinha, vai tomar no c*”. Em seguida, ela reprimiu: “Não pode Jordana, quer tomar um processo.”

Lidi Lisboa, que estava a todo momento com Jojo Todynho, não segurou o riso após a cena, que cá entre nós, é digna de mais um meme na história do reality A Fazenda 20200. Veja a cena.

JOJO: “CHIMBINHA VAI TOMAR NO * NÃO PODE JORDANA, QUER LEVAR UMA PROCESSO?” KKKKKKKKKKKKKKKkk #FestaAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/bQyYkv7Wxh — A Fazenda Chernobyl (@afzdchernobyl) October 24, 2020

Joelma agitou a noite em A Fazenda 2020

A cantora paranaense Joelma, conseguiu agitar a noite dos participantes do confinamento rural do reality A Fazenda 2020. Depois de uma semana agitada e cheia de brigas e eliminação, os peões puderam extravasar e curtir a noite com muito estilo. Logo que surgiu no telão, Joelma cantou o sucesso da música ‘A Lua me Traiu’, que é uma das principais músicas que alavancou sua carreira.

Tays Reis, que já disse que gostaria muito de ter uma live show da cantora, foi uma das participantes que não parou de dançar enquanto Joelma cantava. A peoa ficou emocionada de ver a artista no telão, especialmente para os confinados do reality.

E esses looks maravilhosos dos peões!? Vem que #AFestaAFazenda está um arraso! 🤩 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/CtuFaONfsQ — A Fazenda (@afazendarecord) October 24, 2020

Como fo o tradicional brinde dos ‘descancelados’?

Primeiramente, antes de entrar na pista de dança e comer todas os aperitivos da festa, os participantes fizeram o famoso brinde com o grito ‘descancelados’. No entanto, antes de mesmo de brindar, os peões comentaram sobre o drink de início estar muito forte. “Caralh* isso é álcool puro”, disse a Miss Brasil Jakelyne Oliveira, que completou: “Tá muito forte, tá muito forte.” No entanto, após feito, partiram para a festa.

Logo em seguida, o tradicional brinde aconteceu. No mesmo instante, Mirella foi tentar provar a bebida, e assim como Jakelyne, também achou muito forte. Biel, que estava próximo à ela, disse brincando: “É pinga pura.”

Jojo corre peladona pela casa

A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’, pareceu nada preocupada em estar sendo vigiada durante 24 horas por dia. Ela literalmente saiu correndo pela casa do reality A Fazenda 2020, pelada, após a festa com tema ‘Neon’. A cena é rápida, mas já garantiu memes na internet. Aliás, essa não foi a primeira vez que Jojo resolveu ficar ‘livre, leve e solta’. Nas primeiras semana de reality, ela resolveu tomar banho peladona. A funkeira é autêntica e faz o que ela quer. Dito isso, é meme atrás de meme. Ou seja, entretenimento puro.