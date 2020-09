Jojo Todynho está agitando a internet com suas caras e bocas, e memes no reality A Fazenda 2020. Considerada a ‘Rainha da edição’, a funkeira já mostrou que sabe gerar conteúdo para o público, e principalmente divertir os telespectadores. Confira 10 melhores momentos da cantora no programa da Record TV.

Jojo Todynho é a nova Rainha dos memes?

Primeiramente, temos que ressaltar uma peoa anterior, a cantora Gretchen. Ela foi icône de sua edição durante o reality da Record TV, e até hoje, é considerada a rainha dos memes. No entanto, Jojo Todynho tem tudo para igualar, ou até mesmo superar. Logo na primeira semana, a funkeira já protagonizou diversos momentos divertidos na sede. De fato, ela já é uma forte candidata a rainha dos memes e gifs da temporada toda.

10 melhores momentos de Jojo Todynho em A Fazenda 2020

1. Jojo dormindo na aula sobre os cuidados com os animais

Anteriormente, na época do lançamento do documentários sobre a Anitta na Netflix, Jojo Todynho virou meme ao dormir durante uma entrevista para a produção. Dessa forma, ela voltou a protagonizar a cena, mas agora, dentro da sede de A Fazenda 12, sob os olhos os olhares de milhares pessoas.

Enquanto todos prestavam atenção nas instruções da veterinária, exibidas em uma tela, Jojo pegou no sono, e o meme estava feito, para alegria de muitos.

2. Jojo vira tia da cantina em A Fazenda 2020

Jojo é a verdadeira tia da cantina no reality da Record TV. Ela literalmente tomou conta da cozinha e colocou comida no prato de cada participante, um por um. Hora da merenda!

Hora da merenda na cantina da Tia Jojo @jojotodynhoofc #AFazenda12 pic.twitter.com/XrhgyuGWmX — 💥 FILHO DO CARELLI 🐇 (@caderenan) September 16, 2020

3. Jojo é gente como a gente na academia

Jojo é uma mulher de muitas fases dentro da reality rural. Ele com certeza representa o grupo de sedentários dessa quarentena. Enquanto o coleguinha está se acabando nos exercícios, ela está deitada no chão, com roupa de ginástica e tudo, só admirando os bonitões da casa. Quem mais está igual a Jojo?

Hoje eu tô só a Jojo Todynho na academia. pic.twitter.com/Ny5vBpC5OF — Diogo Rangel 🇧🇷🌹 (@diogorangel01) September 17, 2020

4. ‘Roubaram meu cabelo!’ – Jojo Todynho em A Fazenda 2020

Durante a primeira festa de A Fazenda 2020, Jojo não deixou a desejar. A funkeira bebeu todas, rebolou, beijou, fez performance do seu hit ‘Que Tiro Foi Esse‘, e claro, garantiu mais um meme. Em determinado momento, Jojo Todynho percebeu que estava sem sua peruca, e a partir daí, já era tarde demais. Ela até disse que “queria ir na polícia”.

A JOJO BEBADA FALANDO QUE ROUBARAM O CABELO DELA KKKKKKKKK pic.twitter.com/aAwz21dJ7Y — mako (@gcfparkjiminn) September 18, 2020

5. Jojo pede óleo ungido a Edir Macedo (dona da RecordTV)

Ao contrário da maioria, Jojo fala o que vem na cabeça. Ou seja, casa dia é uma pérola diferente.

Desta vez, ela se superou ao fazer um pedido inusitado ao líder da igreja universal Edir Macedo, que é nada mais que o dono da Record TV.

Sem medo e muito afrontosa: Jojo Todynho foi advertida pela produção por estar sentada na mesa de decoração, ignorou e continuou sentada no mesmo lugar. Logo depois fez piada com Edir Macedo pedindo óleo ungido. #AFazenda12 #EliminacaoAFazenda #afazenda pic.twitter.com/5R7Bdf9yaS — instasubcelebs (@instasubcelebs) September 18, 2020

6. Jojo Todynho – A conselheira do reality A Fazenda 2020

Por outro lado, Jojo é também uma conselheira para as mulheres do reality. Afinal de contas, rainha é pra isso. Durante um papo-reto com MC Mirella e Luiza Ambiel, a peoa discursou sobre sua história de vida, e der conselhos para as colegas de confinamento.

7. Os crush de Jojo Todynho em A Fazenda 2020

O que sabemos é que Jojo não esconde a admiração ao se deparar com um crush na casa. Assim como beijou JP Gadêlha na festa, ela também recebeu mimos de Mariano. Sem falar que ela dançou Tango, agarradinha com Mateus Carrieri. Ou seja, definitivamente, Jojo Todynho tem todos os homens em seus pés.

8. Jojo Todynho dança com o cavalo Lyon

Logo pela manhã, os peões precisam acordar e ir cuidar do animais da sede. A tarefa de alimentar o cavalo Lyon, foi dada a Jojo. A peoa teve dificuldades no começo, mas recebeu ajuda de Victória. No entanto, depois de feito, dançou e cantou para ele.

9. Jojo Todynho cantando ponto de umbanda em A Fazenda 2020

Jojo Todynho já coleciona momentos memoráveis no reality da Record TV. Depois de pedir éleo ungido para Edir Macedo, a peoa cantou uma música ligada à umbanda durante um roda de samba na sede do reality.

Jojo Toddynho cantando ponto de Pomba Gira na emissora do bispo Edir Macedo 🔥❤ pic.twitter.com/TDftFPcfvl — Umbanda é Amor (@filhodecabocla) September 20, 2020

10. Jojo Todynho toma banho sem sutiã em A Fazenda 2020

Afinal de contas, Jojo é a Rainha da edição. Definitivamente, ela ousou logo nos primeiros dias de confinamento. A funkeira tomou conta da internet ao ignorar as câmeras e tomar banho sem sutiã.