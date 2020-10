Em A Fazenda 2020 não é só moleza. É preciso cuidar dos animais da sede, aliás essa é uma das regras do programa. No entanto, ao cuidar das aves, a funkeira Jojo Todynho se sentiu mal e chegou a desmaiar; vem ver o que aconteceu.

Na tarde desta sexta-feira (2) em A Fazenda 2020, a participante Jojo Todynho passou mal durante a realização de uma tarefa escolhida pelo fazendeiro Juliano Ceglia. A infirmação foi confirmada pelo perfil oficial da funkeira no Twitter, onde publicou uma nota afirmando que ela teve problema de pressão alta ao cuidar das aves da sede.

Antes de mais nada, a tarefa desta semana foi distribuída pelo fazendeira da vez, Juliano Ceglia. No entanto, não é todo mundo que consegue exercer sozinho, como no caso de Jojo. A peoa teve dificuldades logo no início, ao tentar retirar os ovos do ninho das galinhas. Primeiramente, ela foi observado por Victória Villarim, que cuidou da tarefa na semana passada. Em seguida, ao tentar levantar a galinha para conseguir pegar os ovos, não deu outra, a ave começou a cacarejar e ameaçar dar bicadas em Jojo, para o desespero da peoa em A Fazenda 2020.

Veja o momento em que Jojo tem dificuldades para cuidar das aves:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Vamos, chega, você é galinha eu também sou”, disse Jojo, que após encostar na ave, acabou sendo bicada. Contudo, vendo que não conseguia fazer a tarefa sozinha, pediu ajuda do fazendeiro Juliano. Mas, enquanto ele não chega, a influencer Victória tentou motivar a colega. “Pega ali, é uma bicadinha só”, disse rindo da situação. Jojo, por outro lado disse: “Não tem condições amiga. Meu coração acelerou. Minha pressão tá caindo.” Mais uma vez, Jojo gritou: “Oh Juliano, socorro”.

“Ferrou! Chamou o mais cagão”, disse o fazendeiro: É o maior desafio da minha vida, você não tá entendendo. Deixa ela ficar calma um pouquinho… ela e a gente”, conclui Juliano. No entanto, Jojo disparou novamente: “Minha pressão está até baixando”.

A Fazenda 2020: Jojo Todynho passa mal no reality

No entanto, após muitas picadas, Juliano conseguiu retirar os ovos do ninho. Neste momento, enquanto a câmera capturava outros participantes na casa, a cantora passou mal. No entanto, pelo trasmissão do Playplus, não registrou o momento. Mas, foi possível ver a reação dos peões na sede. Luiza Ambiel pede ajuda para Mariano, que sai correndo.

“A Jojo passou mal e ainda estamos apurando o que houve com a nossa peoa, mandem energia positiva que tudo ficará bem!”, escreveu a equipe de Jojo. “A Jojo teve um problema de pressão alta, mas já está bem”, garantiu o perfil minutos depois.

Mais tarde, a equipe informou que a cantora sofreu uma queda na pressão e que já estava bem.

A Jojo teve um problema de pressão alta mais já está bem. 🙌#SouJojo — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) October 2, 2020

Veja o momento em que os participantes correm para ajudar Jojo Todynho

https://twitter.com/crisayonara/status/1312039360003551233