A Fazenda 2020: Jojo Todynho rasga calça e mostra demais

Jojo Todynho protagonizou um dos momentos mais divertidos em A Fazenda 2020 na tarde desta quarta-feira (02). Durante uma brincadeira com Mariano usando uma bola improvisada, a intérprete de Que Tiro Foi Esse? acabou deixando a calça rasgada no bumbum à mostra.

Na brincadeira, a cantora jogava a bola para o sertanejo, que devolvia em seguida. Em alguns momentos do jogo, Mariano brincou com a maneira que Jojo jogava a bola. “Para Mariano, peste”, disse ela. Logo em seguida, após jogar a bola errada de novo, a carioca desabafou. “Não é possível”. “Tá com uma mira…”, brincou Mariano, enquanto a famosa ia buscar a bola.

Jojo Todynho usou uma blusa amarela com uma calça legging preta coladinha ao corpo. O furo na calça estava na altura do bumbum da peoa, que não se intimidou com o pequeno detalhe em seu look rural de A Fazenda 2020.

Olha só o jogo que "Marianis" e Jojo inventaram na tarde desta quarta (2) 🏀😂👀 Acompanhe #AFazenda12 ao vivo: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/Gt3MxWVRaZ — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 2, 2020

Jojo Todynho na roça em A Fazenda 2020

A cantora de Devo Tá na Moda e Dominada está em sua terceira roça em A Fazenda 2020. Isso porque, Lidi Lisboa a indicou usando o poder da chama vermelha, que a colocou na roça. Entretanto, por já ocupar o banquinho da berlinda, Lidi teve que escolher outro peão.

A Fazenda 2020: Jojo revela que recebeu ‘aula’ antes de entrar no reality

O momento aconteceu logo após Jojo se desculpar com a peoa por uma briga que ambas tiveram na semana passada. Na ocasião, a cantora havia dito que a atriz que protagonizou Jezabel é tão irritante que o seu cachorrinho, Joaquim, não latia. Mas acontece que o animal tem um pequeno problema na língua, além de ser surdo, o que impede de ele latir.

Lidi já havia conversado com os peões, inclusive com Jojo, sobre o problema do seu pet que foi adotado por ela há mais de dez anos. “Me desculpa ter falado do Joaquim”, pediu a cantora durante formação de roça ao vivo na noite desta terça-feira (01).