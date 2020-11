A Fazenda 2020: apaixonada, Jojo revela que tem uma ‘alma gêmea’

Jojo Todynho voltou a comentar sobre o seu affair que está fora de A Fazenda 2020. Na tarde desta hoje (24), a intérprete de Que Tiro Foi Esse? conversou com Stéfani Bays e declarou: “minha alma gêmea está lá fora”. Ficou curiosa também? A gente te conta o papo entre as duas peoas.

Quem é o namorado de Jojo fora de A Fazenda 2020?

Stéfani Bays também ficou interessada em saber quem é o homem misterioso dono do coração de Jojo fora de A Fazenda 2020. “Ele se chama Rafael?”, quis saber. “Não! O nome da minha alma gêmea é… Não posso contar”, se esquivou a funkeira logo em seguida, deixando a Ex-De Férias com o Ex ainda mais curiosa.

Apesar de ter mantido a identidade do affair em segredo, Jojo não poupou elogios. “Ele é lindo. Agora tem que saber se, quando eu sair daqui, eu vou querer ele”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Essa não é a primeira vez que Jojo abre o jogo sobre o par ideal em A Fazenda 2020. Em conversa recente com MC Mirella, já eliminada do reality show, a cantora destacou suas preferências de homens. “Eu gosto de homem rústico”, disse a cantora, causando estranheza na intérprete de Ice. “Como assim rústico?”, questionou.

“Tem boca e não fala, tem a vida dele, a profissão dele, fora da mídia. Gosto de homem anônimo”, explicou a carioca de A Fazenda 2020, que em dezembro de 2019 perdeu um filho.

Gravidez de Jojo Todynho

Na segunda quinzena de dezembro de 2019, a cantora recorreu aos Instagram para desabar sobre ter pedido um filho. Jojo pretendia contar que estava grávida no dia 25 de dezembro (Natal). “Eu estou calma porque estou à base de calmante. Vim de uma semana que me aconteceram muitas coisas. Eu ia contar no Natal, mas infelizmente não poderei dar esta notícia a vocês no Natal. Eu perdi um bebê. Me aconteceram tantas coisas há duas semanas. Tive que fazer a curetagem. Tendo que tomar água inglesa. Estou com crise de ansiedade, também. Estou até tomando remedinho de doida para acalmar, estou com os nervos aflorados”, disse.

A cantora também explicou aos fãs que a gravidez não foi planejada, mas ressaltou que o filho seria muito amado por ela e por toda a família. “É um turbilhão de sentimentos. Eu não queria [engravidar]. Aconteceu. Mas também já estava me acostumando com a ideia, né? Mas, a gente entrega na mão de Deus sabe de todas as coisas. É muito estresse com a família, com amigos, com o trabalho. Quando eu normalizar, ficar direitinho, vou fazer um vídeo para falar”.