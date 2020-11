A Fazenda 2020: Jojo Todynho tem dia de princesa; veja a transformação

Na tarde desta segunda-feira (23), os participantes do confinamento rural de A Fazenda 2020, receberam presentes da patrocinadora ‘Natucor’. O foco ficou na transformação de Jojo Todynho, que resolveu dar uma repaginada nos fios.

Antes de receberem os mimos desta tarde, os participantes foram reunidos na sala principal do confinamento da Record TV, e todos puderam assistir a um vídeo da empresa, que em seguida liberou todos para uma tarde especial com direito a petiscos e tudo mais. Além dos aperitivos disponíveis, o cenário também teve redes de descanso e um mini salão de beleza.

A Fazenda 2020: dia de princesa de Jojo Todynho

Após um domingo cheio de emoções com a disputa pelo poder do lampião, os participantes iniciaram mais uma semana com tudo. Raissa Barbosa disparou logo no início quando avistou o ‘mini salão’ todo montado na área externa da sede. “Eu sou a cabeleireira, hein, se alguém quiser”, disse a peoa. Quem também se encantou com o cenário de espelhos e todos os apetrechos de um salão de beleza, foi a participante Tays Reis. Em brincadeira com Jakelyne Oliveira, a cantora não parava de encenar falas como se realmente estivesse em um salão. O momento rendeu diversão para os confinados, como também descontração para encarar a votação de terça (23), ao vivo no reality A Fazenda 2020.

Famosa pelas diversas perucas em que aparece nas festas, desta vez, Jojo Todynho resolveu modificar o visual. Confinada, a peoa recebeu ajuda de Stéfani Byas, Tays e Jake, e resolveu pintar todo o cabelo de castanho, utilizando a tinta da patrocinadora do programa. Para completar a transformação da funkeira com ‘chave de ouro’, Raissa finalizou os fios utilizando uma prancha, disponível para os participantes. Na área interna da sede de A Fazenda 2020, as duas sentaram em frente ao espelho próximo ao reservado e alisaram os fios. Antes de Raissa chegar finalizando com a prancha, Stéfani e Tays secaram todo o cabelo da funkeira.

Lidi clareia os fios em A Fazenda 2020

Quem também não deixou a oportunidade passar despercebido, foi a atriz Lidi Lisboa. A peoa clareou ainda mais os fios para dar um tom ainda mais iluminado. O resultado final parece ter agradado a peoa, que depois de passar uma make básica, se admirou em frente ao espelho. Já a peoa Raissa Barbosa ficou em dúvida sobre quais cores usar. Ela resolveu fazer um teste de mecha com um tom próximo ao roxo. O resultado final agradou tanto a participante, quanto seus colegas de confinamento.

Com ajuda da ex-MTV Stéfani Bays, a modelo ficou satisfeita com o tom e decidiu passar em boa parte dos fios’a sede de A Fazenda 2020. “Ficou lindo”, disse Jojo, aprovando o resultado da cor. Até o sertanejo Mariano deu palpite, dizendo: “Combinou demais, você deveria passar na parte debaixo pelo menos”.

Veja fotos da transformação de Jojo em A Fazenda 2020

Durante a transformação em A Fazenda 2020, Jojo Todynho brincou com o tom de cabelo do amigo, e ator Mateus Carrieri. Jojo perguntou ao peão se ela poderia pintar o cabelo dele de vermelho. O ator, claro, apenas riu do comentário.