A Fazenda 2020: ‘Rainha da edição’, Jojo todynho toma banho sem sutiã

Jojo Todynho tomou conta das redes sociais desde que começou A Fazenda 2020. Considerada “Rainha da edição”, a cantora de 23 anos já rendeu memes e tem colecionada pérolas mesmo em pouco tempo de confinamento. Na quarta-feira (9), a peoa ignorou as câmeras e então tomou banho sem sutiã. A internet foi ao delírio.

Climão e rivalidade, clique aqui e beja o que rolou no 1ª dia do reality

Mariano, Fernandinho Beat Box e Juliano Ceglia viram a cena com naturalidade e acompanham a cantoria de Jojo durante o banho. A cena foi exibida pelo PlayPlus, o pay-per-view do reality, mas por causa da nudez as câmaras mudaram para a área externo.

E antes de entrar na ducha, a cantora ainda soltou uma pérola:

Jojo Todynho: “eu vou tomar um banho e lavar essa tcheca” Hahahahahahah #AFazenda12 pic.twitter.com/HhMQTHoz1q — vini (@vinituitaa) September 9, 2020

Veja a reação da internet com a Jojo Toydnho em “A Fazenda 2020”

a jojo colocou um adeviso no peito pra tomar banho KKKKKKKKKKK eu não aguentooooo com essa mulher pic.twitter.com/IqJP4hIgMj — mundinho jojo toddynho (@feiaugly) September 9, 2020

Como assistir A Fazenda 24 horas?

O programa é exibido 24 horas por dia e em tempo real pelo PlayPlus, plataforma de streaming da emissora. O plano custa R$ 12,90. De acordo com a emissora, o serviço de streaming também vai disponibilizar trechos do reality e as integras da TV. Além disso, o público tem acesso as entrevistas com os eliminados da atração a cada semana de jogo.

Que horas é exibida “A Fazenda 2020” na Record?

Que horas começa “A Fazenda 2020? De acordo com a programação Record (TV aberta), o reality show será exibido todos os dias depois das 22h30.

Programação de A Fazenda 2020

O reality será exibido diariamente a partir das 22h30, então confira a programação de cada dia da semana:

Segunda-feira: Prova de Fogo para definir quem ganha o lampião com o poder da chama da semana (prova gravada);

Terça-feira: Formação da Roça (ao vivo);

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro da Semana (ao vivo);

Quinta-feira: Eliminação (ao vivo);

Sexta-feira: Convivência dos peões + começo da transmissão da festa (ao vivo);

Sábado: exibição da festa que aconteceu na noite anterior (gravado);

Domingo: Convivência dos peões (gravado).