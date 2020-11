A Fazenda 2020: Jojo vence prova e escolhe dois peões para prêmio

Jojo Todynho saiu do zero a zero e ganhou sua primeira prova em A Fazenda 2020. Isso porque, a peoa foi a melhor jogadora de um jogo de sorte e estratégia de cores ao contrário na tarde desta terça-feira (17). Com isso, ela teve que escolher dois participantes para degustarem de um lanche vespertino na área externa.

Quem Jojo escolheu?

Mariano e Mateus Carrieri foram os escolhidos da cantora. “Tá bom essa. Não fui boa em lampião, prova do fazendeiro eu não ganhei, pelo menos essa”, disse a Jojo aos risos em conversa com os peões na sala de estar. A intérprete de Que Tiro Foi Esse ainda pediu para que a produção de A Fazenda 2020 enviassem um jogo para a sua casa. “Lá em casa todo mundo vai amar demais”, disse a famosa.

O jogo aconteceu na área em que normalmente acontecem ações de merchandising e edições de eliminação. A produção de A Fazenda 2020 confinou os peões novamente na sede para preparar o cenário para Jojo e seus dois convidados na tarde de hoje.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Dia de atividades em A Fazenda 2020

Na manhã desta terça-feira os peões foram chamados à sala de estar de A Fazenda 2020 para uma atividade especial. Os confinados tiveram que elaborar um desfile criativo com looks e fantasias disponibilizados na despensa. O objetivo era criar um look ou personagem e desfilar para os colegas de confinamento.

Na ação patrocinada do reality, Mirella acabou levando a melhor após uma votação entre os próprios participantes. Em seguida, a produção de A Fazenda 2020 anunciou o prêmio da peoa. Ela e mais 7 convidados vão degustar um novo lanche de uma famosa rede de fast-food. A cantora deixou Jakelyne Oliveira e Mariano de fora e convidou além de Biel e Tays Reis, Lidi Lisboa, Stéfani Bays, Jojo Todynho, Mateus Carrieri e, por fim, Lipe Ribeiro.