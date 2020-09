A Fazenda 2020: Jojo xinga Biel por não cumprir tarefa; vem ver o barraco

Biel não acordou para realizar sua função: buscar água no poço de A Fazenda 2020. O ocorrido irritou Jojo Todynho, que perdeu a paciência e gritou com o cantor.

Na manhã deste domingo (27), as coisas esquentaram em A Fazenda 2020. Jojo Todynho se irritou com Biel e explodiu. A peoa gritou, falou palavrões e não mediu palavras sobre as atitudes do cantor. Vem ver o que aconteceu. É fogo no feno!

O que aconteceu entre Jojo Todynho e Biel?

Tudo começou porque Jojo ficou brava com Biel, que não cumpriu sua tarefa de ir buscar água no poço – já que os peões de A Fazenda 2020 estão sem água encanada, por conta das punições sofridas na festa “Shippados”.

“Não faz cara de maluco não, não fica perguntando o porquê não. Acabou! É isso aí”, gritou a cantora. Biel respondeu e Jojo rebateu: “está sim de deboche. Vai tomar no c*, vai se f****. De deboche comigo não. Estou com o cão hoje”.

O esporro continuou e a peoa gritou: “está de visita? Vai fazer visita na casa do c******. Está no circo, p****?”. “E agora fica de deboche. Você faz graça com os outros, comigo não”, finalizou Jojo.

Assista o vídeo da treta entre Jojo e Biel:

Câmera não mostrou mostro a briga – A Fazenda 2020

As câmeras não mostraram a discussão entre Jojo e Biel, mas foi possível ouvir tudo, pois os gritos da cantora chegaram até o quarto da sede de A Fazenda 2020.

Nas redes sociais, parte do público do programa reclamou sobre a decisão da plataforma streaming de não exibir o momento.

ODIOOOOOO DESSE PLAYPLUS BOSTA!! O povo brigando e ele mostram?? Não 🤬🤬🤬🤬🤬 — DicaMika (@dicamikaa) September 27, 2020

Esse playplus é uma bosta ne, o pau quebrando e a câmera fica no povo se arrumando kdkdksksksk — XL (@GiselyAzevedo_) September 27, 2020

O que os peões falaram sobre a briga?

Mais tarde, alguns participantes de A Fazenda 2020 conversaram sobre a treta. “Espero que um dia ela não me pegue virada. Aí não sei como vai ser, estou segurando muito a onda, é difícil”, alertou Lidi Lisboa.

“Acho que também é o jeito de falar”, opinou Jakelyne Oliveira. “A pessoa está nem aí para os nossos traumas, o que a gente já viveu, já passou”, reclamou Biel. “Gente, não precisa sabe. Eu briguei com a Mirella e depois falei: ‘dei mancada’. Pedi desculpa. Não precisa, é jeito”, avaliou Lidi.

Segundos depois, a atriz completou: “alguma coisa aconteceu, não é possível”. “Acho que provavelmente ela já estava estressada com as coisas e aí pegou o primeiro que viu na reta, para descarregar. Ontem vi que ela estava nervosa”, comentou a ex-miss.

