A Fazenda 2020: JP dá sua versão e diz que vai processar Mirella

Nesta quinta-feira (17), o ex-participante de A Fazenda 2020, JP Gadêlha revelou que irá processar a funkeira MC Mirella, por calúnia e difamação. O bombeiro da Netflix concedeu uma entrevista exclusiva ao colunista Leo Dias, do portal ‘Metrópoles’, onde fala sobre a motivação do processo contra a colega de confinamento.

Ainda segundo a informação, o ex-peão negou toda a história contato por Mirella, e disse que irá processá-la por calúnia e difamação. “Minha assessoria jurídica já está tomando as devidas providências. Acionei os meus advogados e vamos mover um processo por calúnia e difamação contra a Mirella” disse JP.

A Fazenda 2020: Mirella expõe JP sobre suposta cantada

O que Mirella disse sobre JP em A Fazenda 2020?

A última festa da edição de número 12, reuniu os finalistas e eliminados na madrugada da última quarta-feira (16), e como sempre, deu o que falar. A polêmica surgiu com uma ‘bomba’ disparada de Luiza Ambiel, que disse para Stéfani Bays, que JP Gadelha, teria supostamente dado em cima da amiga Mirella, durante o confinamento no hotel.

Luiza, apelidado de como ‘a fofoqueira da edição’, não deixou o título de fora durante a última festa. Foi ela quem contou para Stéfani Bays, sobre a história entre Mirella e JP. “O que eu disse para a tetê é que JP deu em cima da Mirella! É diferente de transar. A Mirella que me contou, ela está aí para confirmar”, twittou a musa da banheira do Gugu.

Durante a festa, foi nítido o clima entre os protagonistas da história. Mirella não quis confirmar toda a cena publicamente, ms, deu a entender que a proposta foi realmente feita por JP, durante o confinamento no hotel de A Fazenda 2020. Na rede social, a MC divulgou a mensagem trocada entre os dois. “Mi, tá acordada?”, questiona ele. “Agora sim”, responde ela em seguida. “Ô ódio desse povo que trancou a gente”, afirma o famoso. Mirella então brinca: “[risos) eu até capotei”. Já em uma mensagem anterior, JP supostamente teria cantado a funkeira. “Bateu e tu [risos]”.

Ainda me cobrou no dia seguinte pq não respondi ele no insta. Pena q ele apagou os áudios do insta né, uma pena.

Após revelar a conversa em questão com JP Gadêlha, Mirella fez um desabafo. “Ainda me cobrou no dia seguinte porque não respondi ele no insta. Pena que ele apagou os áudios do insta né, uma pena. Olha aí tava bebendo vinho com a gente, se fala as coisas e não lembra depois, sinto muito”, disse a ex-peoa.

JP se pronuncia

Através da sua rede social, o bombeiro resolveu rebater as falas de Mirella. “A situação está insustentável e eu preciso esclarecer: em momento nenhum eu disse que queria transar com Mirella, seja em janela de hotel ou por qualquer outro meio. Mesmo que quisesse, jamais falaria dessa forma absurda e desrespeitosa”, escreveu o ex-peão de A Fazenda 2020.

Ele continuou: “Estava uma vibe boa, fazíamos dancinhas e stories juntos. Eu sempre tive uma relação muito amistosa com todos. Com Luiza tive uma relação muito mais profunda, dentro e fora do programa. Há três dias eu fiz stories defendendo ela dos ataques que sofria na internet. Fui apunhalado. Você pode continuar respeitando e acreditando na versão da mulher, sem fechar os olhos para as contradições que só aumentam desde o início. Seja como for, peço que analisem vocês mesmos tudo que está acontecendo. Tenho certeza de que a verdade vai prevalecer.”

Logo após anunciar o processo contra Mirella, a peoa reagiu em sua rede social. Ela escreveu: “Depois q eu falei q ia processar ele, ele vai e da entrevista pra aparecer falando q vai processar [risos] vamos lá bb”.

