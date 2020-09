A Fazenda 2020: JP Gadêlha é o segundo eliminado do reality

O Bombeiro Militar e Ex The Circle Netflix levou a pior entre a votação do público e foi o segundo eliminado da disputa de R$ 1,5 milhão do programa A Fazenda 2020. Com apenas 26,6% dos votos, ele perdeu e volta pra casa. Luiza Ambiel e Lidi Lisboa seguem no jogo.

JP Gadêlha, de 31 anos é o segundo eliminada do reality A Fazenda 2020 com 26,6%. O sonho do prêmio de R$ 1,5 milhão acabou, mas continua para os outros participantes. O Bombeiro Militar e Ex The Circle Netflix disputava a roça com Luiza Ambiel e Lidi Lisboa, no entanto, acabou levando a pior na porcentagem de votos registrados pelo público de casa.

Logo no começo, Marcos Mion, diretamente de Itapecerica da Serra, informou que a eliminação desta quinta-feira (24) estava entre os assuntos mais comentados do Brasil. No entato, isso fez ainda mais tensão para saber quem seria o eliminado de A Fazenda 2020. Quem voltou para casa?

Em seguida o apresentador revelou que Lidi seguia no jogo, e assim o peoa pode voltar à sede. Por fim, foi anunciado o primeiro eliminado da edição, e Luiza conseguiu levar a melhor. A volta da peoa foi choro e comemoração.

E se as peoas ficaram felizes com a volta de Luiza Ambiel… Os peões nem tanto! #EliminaçãoAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/OBDGmKKxlq — A Fazenda (@afazendarecord) September 25, 2020

Biel cogitou sair do programa caso Luiza Ambiel voltasse. – A Fazenda 2020

“Já pedi a eliminação dela para os meus (parceiros). Deixa o JP com nós. A Lidi também tem que ficar. Eu tô com nojo dessa mina (…) Se ela ficar, eu vou começar a contestar o valor de estar aqui, tá ligado? Bora trabalhar, c******. O que estou fazendo aqui? Chegar entre os três e perder para uma pessoa dessa?”, questionou o cantor em conversa com Lucas Maciel e Mariano.

Agora, resta saber em quem a nova fazendeira da semana, Carol Narizinho, vai mandar direto para roça. Qual seu palpite? Clique aqui e vote na enquete. É fogo no feno! A formação da roça é na próxima terça-feira, dia (29).

Sexta é dia de festa em A Fazenda 2020

No entanto, não é só de roça que vive os peões de A Fazenda 2020. Na sexta-feira (25) começa mais uma festa da temporada. Ou seja, todos poderão relaxar um pouco da tensão dos últimos dias. Carol Narizinho terá muitos motivos para comemorar, já que assumiu o tão desejado chapéu de fazendeira, após vencer a prova da última quarta (23).

Por outro lado, alguns peões não podem vacilar, já que alguns já estão na mira da roça. Como o caso de Rodrigão, que teve um leve desentendimento com Carol. Aliás, ele quem indicou ela pra berlinda desta semana. O que todos querem saber, é se ela irá devolver o voto, indicando o apresentador para à roça.