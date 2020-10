A Fazenda 2020: Juliano, Biel, Mirella e Victória: vilões ou jogadores?

Recentemente Biel, MC Mirella, Victória Villarim, Juliano Ceglia e a mais recente eliminada, Luiza Ambiel, criaram polêmica ao confrontarem Raissa Barbosa e detonarem a peoa em conversas no confinamento. Os participantes estão mal vistos por grande parte do público do reality show rural, o que é possível avaliar no resultado da roça em que Luiza se despediu de A Fazenda 2020, tendo apenas 11,01% de votos. Mirella, que também estava na berlinda, continuou no reality show rural, mas sua porcentagem (18,62%) foi bem abaixo de Mateus Carrieri, que somou mais de 70%.

Como começou a guerra entre os grupos de A Fazenda 2020?

O conflito mais recente entre os peões de A Fazenda 2020 aconteceu após a sexta formação de roça da edição. Mirella não foi salva por Raissa, que tinha o poder da chama verde em mãos, o que acabou resultando em uma guerra na casa e uma separação ainda mais delimitada entre os grupos, que já estavam bastante divididos.

Mirella ficou revoltada com Raissa e classificou a atitude da modelo como traição e falsidade. As duas acabaram discutindo quando a MC confrontou a acreana após a votação. Mas as coisas ficaram realmente feias quando Victória, Luiza e Mirella fizeram uma reunião com os demais participantes de A Fazenda 2020 para falar de uma informação que Raissa havia passado para Luiza.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

As coisas saíram do controle e a briga foi grande. Com gritos e xingamentos, Mirella e Raissa precisaram ser seguradas, para evitar uma possível agressão. Mais tarde, Mariano conversou com alguns peões de A Fazenda 2020 e comentou ter achado a atitude do grupo uma ‘armação’ para desestabilizar a acreana. “Pra mim o intuito dessa reunião foi tirar ela do sério, pra ela agredir alguém e ser expulsa. Porque elas sabem a palavra-chave que tira a Raissa do sério”, comentou o sertanejo, se referindo ao adjetivo ‘louca’, usado por Mirella na briga.

Mariano e Lipe atentíssimos as meninas. Tão comentando que tudo que aconteceu foi pra desestabilizar Raíssa e os relacionamentos…#AFazenda12 pic.twitter.com/G3yz1tdJT3 — Nara 🕊 (@_naratb) October 21, 2020

Peões soltaram o verbo sobre Raissa

Após a volta de Mateus à sede de A Fazenda 2020, muitos peões celebraram com gritos e abraços. No quarto, Juliano, Biel, Victória e Biel se reuniram para reclamar sobre a atitude de alguns colegas, em especial Raissa, cuja a comemoração enfureceu alguns colegas de confinamento.

“Por isso que fica reclamando que não tem as coisas, porque ela é assim, ingrata, nojenta, estou com ranço dela”, afirmou a MC. “Uma coisa é você comemorar a volta de uma pessoa que você gosta, outra coisa é esculachar quem saiu”, disse o fazendeiro da semana de A Fazenda 2020. “Ingratidão dessa retardada, dessa menina idiota. Ingratidão, a Luiza esteve com ela o tempo todo. Que menina nojenta cara. Que falta de respeito. A Lu esteve com ela desde o começo”, disparou Victória. “Essa menina é um monstro”, comentou Mirella. O fazendeiro da semana também chegou a chamar a modelo de ‘bostinha’ e ‘idiota’.

Em outro momento, na área externa de A Fazenda 2020, o quarteto voltou a falar de Raissa, chegando a fazer insinuações sobre a modelo. “Vai em todas as mãos, de todo mundo”, criticou Victória. “Os caras vão ter medo dela”, opinou Mirella. “Mas pela história dela, qualquer um nota”, opinou Juliano.

Juliano chamando Raissa de bostinha Mirella e biel se acham os favoritos do brasil e vic planta todos revoltados com a saida da luiza fala q jojo e Raissa sai e ainda se chama de grupo do bem e humildes nojo dos quatro #EliminacaoAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/BEwGx4ASxP — Chrystian (@ChrystianK12) October 23, 2020

Juliano insinuando que Raissa é prostituta e Victoria falando da relação dela com o filho, nojo!!#AFazenda12 #EliminacaoAFazenda pic.twitter.com/R02XfD6iqa — A Fazenda Chernobyl (@afzdchernobyl) October 23, 2020

Jojo pode ser alvo de Juliano na próxima roça de A Fazenda 2020

Na manhã de hoje, sexta-feira (23), Jojo e Juliano se desentenderam, o que pode ter colocado a peoa na mira do fazendeiro da semana de A Fazenda 2020. Em papo com Mirella e Victória, Juliano declarou: “estou de saco cheio já. Agora já comprei briga mesmo, tomo voto dela, mandei para a roça, mando de novo, estou nem aí. Hoje eu mandaria ela de novo para a roça, pode voltar, mas eu mandaria”.