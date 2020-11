Na noite desta quinta-feira (5), mais um confinado do reality A Fazenda 2020 foi eliminado do programa. O jornalista esportivo Juliano Ceglia deixou a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, com 29,43 % dos votos. Ele disputava a permanência no programa com Mateus Carrieri e Tays Reis. Sendo assim, ele se torna o 8ª participante eliminado do jogo.

Primeiramente, o apresentador Marcos Mion revelou que Mateus Carrieri (39,32%) seguia no jogo, sendo assim, com muita emoção, a ator retornou à sede e foi recebido pelos colegas de confinamento. Por fim, foi anunciado o 8º participante da edição, e Tays Reis (31,25%) conseguiu levar a melhor contra Juliano Ceglia, e assim, retornou à sede de A Fazenda 2020.

A Fazenda 2020: Peões pediram votos para o público

Juliano Ceglia: A Fazenda 2020 – “Bom, Mion, quem já me conhece, eu sou extremamente competitivo, e eu sempre dou o meu melhor. E, mais eu sabia que a saudade dos meus filhos bateria e nesses dois meses que eu tô aqui confinado bateu mesmo. E eu não acho justo com os competidores e com quem está em casa, não dá o meu melhor. Então, acabei caindo nessa roça até pra ver o que que tá acontecendo e deixar nas mãos do público se eu fico ou não. Se eu não ficar também, eu tô muito feliz de ter participado dessa maior experiência da minha vida. E com certeza, hoje eu sou um ser humano muito melhor depois da ‘Fazenda 12’. Então, enfim, tá nas mãos do público, mas realmente o que apertou foi a saudade e a distância dos meus filhos que eu nunca fiquei tanto tempo assim. Eu sabia que seria a única coisa que poderia me tirar dessa competição, mas tamo aqui na roça, pra testar isso e vê no que dá. Uma roça muito difícil com dois amigos aqui.”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Juliano faz sua defesa para permanecer no reality. A votação ainda está aberta no https://t.co/BI6BWxc5pH, corre para votar! 🔥 #EliminaçãoAFazenda 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/0Liv6CP7s9 — A Fazenda (@afazendarecord) November 6, 2020

Mateus Carrieri: A Fazenda 2020 – “Boa noite pessoal, hoje é uma noite muito emocionante. Às vezes a gente fica com o olho mareado, mas não é de tristeza, é uma emoção muito grande tá aqui. A gente fica nesse estágio do jogo, na roça, que tá meio com o pé aqui dentro, quase um pé em casa. Eu posso sentir o cheiro do cabelo das minhas filhas, a voz do meu filho, mas, ainda assim eu quero ficar e quero seguir nesse jogo porque a gente tem um propósito, eu e meus filhos tem um propósito pra eu tá aqui. Então, eu queria muito pra quê vocês estiverem gostando da minha participação aqui, votem pra que eu fique ainda, porque eu ainda quero seguir nesse jogo. Eu tô curtindo muito ficar, lidar com os animais, com as coisas aqui da ‘Fazenda’. A gente acaba tendo um carinho tendo um carinho com as pessoas que estão lá na casa. É tudo muito intenso. Eu tô com dois grandes amigos aqui hoje. Eu tô com meu parceiro principal aqui, que é o Juliano. Então, é muito emocionante, mais ainda assim, eu quero seguir nesse jogo, e pra tá aqui, precisa ter coragem.”

Tays Reis: A Fazenda 2020 – “Boa noite minha gente. É, como vocês já sabem, é a minha terceira roça aqui, infelizmente. Eu queria pedir pra pessoas que me deixaram ficar das últimas vezes, mais uma oportunidade de estar aqui dentro. Queria pedir realmente, para os meus fãs que me acompanham, sabem da minha história, sabe da minha luta, que compartilha um pouco do que eu sou pra pessoas entenderem o que eu estou falando, que meu propósito aqui dentro. Não vim pra me aparecer, não vim porque é mais um reality. Eu vim porque realmente eu necessito disso. E eu queria muito que meus fãs compartilharem um pouco da minha história, pra pessoas entenderem que eu não tô aqui como a cantora da ‘Metralhadora’”, disse a peoa.

“Eu tenho uma história, eu luto. Eu acredito que minha mãe me criou pra ser guerreira nessa vida, e eu tenho muito orgulho de quem eu me tornei, e nesse exato momento, eu só peço a força de vocês, porque é a única coisa que a gente tem. A gente tá vulnerável e a gente conta mesmo com a força de vocês aí fora. E mais uma vez, muito obrigada por ter voltado, das últimas duas roças.”, finaliza Tays.