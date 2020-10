A Fazenda 2020: Juliano Ceglia volta da berlinda e é o novo fazendeiro

Na noite desta quarta-feira (30) rolou mais uma prova do fazendeiro do reality A Fazenda 2020. Marcos Mion foi quem comandou a disputa que teve apenas um vencedor. Como resultado, Juliano Ceglia levou a melhor e se livrou da tão temida roça.

O peão conquistou a imunidade, se tornou o novo fazendeiro da semana e está fora da berlinda de quinta-feira (1). Agora, Rodrigo Moraes, Biel e Raissa Barbosa terão que convencer o público para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão em A Fazenda 2020.

Como foi a Prova do Fazendeiro em A Fazenda 2020?

Afinal de contas, a Prova do Fazendeiro não é pra qualquer um. É preciso muita força, pois ela exige muita habilidade. Rodrigo Moraes, Biel e Juliano Ceglia tiveram que enfrentaram uma prova totalmente complexa. Na prova, os peões precisam fazer um percurso com pernas de pau. Contudo, o objetivo é chegar ao outro lado, pegar as peças que estão na estrutura, voltar pelo mesmo caminho e montar o quebra-cabeça. O primeiro a montar corretamente e tocar o sino, é o novo fazendeiro.

Senhoras e senhores, nós temos um novo Fazendeiro! Juliano Ceglia levou a melhor na #ProvaDoFazendeiro e se livrou da Roça! 🤠🔥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/6pkl3NuDpC — A Fazenda (@afazendarecord) October 1, 2020

Marcos Mion questionou o que podemos esperar sobre o novo fazendeiro em A Fazenda 2020

O Mion perguntou e Juliano Ceglia respondeu: O que podemos esperar do Juliano Fazendeiro? 🤠 #ProvaDoFazendeiro é sempre com emoção 🔥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/xUD3lirpAk — A Fazenda (@afazendarecord) October 1, 2020

Como foi o retorno para sede?

O retorno à sede de A Fazenda 2020 foi diferente desta vez. Biel, Rodrigão e Juliano fizeram um mistério com os outros participantes para revelar o vencedor. Mas, no fim, todos Cartolouco apontou para Juliano. No entanto, tiveram aqueles que não curtiram muito o resultado. Jojo Todynho foi direto para a cozinha da sede após Juliano entrar na sede. Raissa Barbosa fechou a cara na hora.

Veja o momento:

https://twitter.com/afazendarecord/status/1311497949038469121