A Fazenda 2020: Juliano monta lan house para ajudar Biel no reality

O ex-peão Juliano Ceglia causou polêmica ao revelar nas redes sociais que equipou uma lan house para ajudar Biel em A Fazenda 2020. Para isso, o jornalista esportivo disse que ele e sua equipe já instalaram mais de 15 computadores para caso o cantor vá à roça nesta terça-feira (01).

“Os fãs do Biel pediram pra eu alugar uma lan house se ele for pra roça. Eu fiz melhor. Meu Adm @MDuarteC montou uma Lan House, já tem mais de 15 computadores prontos pra votação!”, disse o famoso, que em A Fazenda 2020 formou uma ‘panela’ com o intérprete de Química.

Apesar de ter revelado reforço para levar Biel à final de A Fazenda 2020, Juliano não disse quais pessoas irão votar usando os computadores. No Twitter, teve fã se prontificando a ajudar no plantão de roça caso Biel seja um dos indicados na noite de hoje.

O jornal DCI procurou a RecordTV para saber se a atitude de Juliano implicaria em uma punição em Biel ou no próprio. Foi destacado que ex-participantes podem fazer companha para seus preferidos, uma vez que não estão mais em A Fazenda 2020. Além disso, o cantor não está por dentro do que acontece fora da sede do reality show.

Roça em A Fazenda 2020

Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 2020, anunciou nesta segunda-feira (30) mudanças para a formação da décima segunda roça. Primeiramente, Mateus Carrieri, fazendeiro da semana, terá que indicar um concorrente diretamente para a berlinda. Logo em seguida, a casa vai votar em aberto entre os peões da baia. Na sequência, quem for puxado da baia vai escolher um peão da sede. Por fim, quem tiver o poder da chama vermelha que será entregue por Mariano, estará automaticamente na roça.

A Fazenda 2020: Mion quebra protocolo e passa informações aos peões

Em tempo, quem for o roceiro do poder da chama vermelha terá a missão de vetar um dos peões da prova do fazendeiro que acontecerá nesta quarta-feira (02) em A Fazenda 2020.