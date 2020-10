A Fazenda 2020: Juliano quer testar torcida: ‘quero ir para a roça’

Na tarde de ontem, segunda-feira (19), Juliano Ceglia resolveu conversar com Mateus Carrieri sobre seu ânimo no reality show rural. O jornalista esportivo não tem se sentido motivado e pensa que ir para uma roça de A Fazenda 2020 pode ajudá-lo.

Juliano quer ir para a roça

“Eu não posso pedir para a galera me mandar, mas eu quero dar um jeito de ir [para a roça]. Sei que vou e isso vai ser bom. Se eu for e sair, tudo bem, cumpri meu papel aqui, está tudo certo, ganhei grandes amigos. Se eu voltar… Se por exemplo for eu e a Jakelyne, e eu ficar, vou chegar com outro ânimo”, avaliou o peão de A Fazenda 2020. “Acho que é um termômetro legal, você medir como é que está a parada sabe?”, completou.

Juliano continuou e falou sobre estar cansado de intrigas: “até para me motivar a ficar, não aguento essas briguinhas, picuinhas: ‘é traidor’. Aí vem a Luiza, uma p*** louca que diz uns negócios que você falou lá no começo, é gratuito”. “E eu não falei nada, ele me pôs na parede para falar”, comentou Mateus, se referindo a discussão que teve com Luiza no fim de semana de A Fazenda 2020.

“Eu fico imaginando uma marca que sou embaixador, não vou falar o nome, me vendo assim, lá no meio daquele negócio ali, pensando: ‘o que o Juliano está fazendo ali?’. Entendeu?”, avaliou o jornalista esportivo. Antes de finalizar a conversa, Juliano falou sobre a próxima roça de A Fazenda 2020 e afirmou: “eu quero, tenho que ir para a roça, eu tenho. E vou te falar, não estou nem a fim de voltar fazendeiro, porque aí vai postergar mais duas semanas. Quero testar como é que estou lá fora. Se eu voltar, volto com tudo, estou nem aí para ninguém. Se eu sair, cumpri minha missão aqui. Isso está me estimulando, porque eu estava totalmente desmotivado”.

Jogo da discórdia? Imagina, Juliano. Isso não existe em reality show 👀🤠🔥 Quer ver mais de #AFazenda12? Acompanhe em https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/5WlOyBw4Qg — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 19, 2020

Quando é a próxima formação de roça de A Fazenda 2020?

Hoje, terça-feira (20), é a formação da sexta roça de A Fazenda 2020. Mariano é o fazendeiro e Raissa a dona das chamas do poder, pois venceu a Prova de Fogo da semana. Não haverá a dinâmica “resta um”.