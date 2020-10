Com a aproximação da roça, que será formada na terça, dia 27, os peões já começaram a cogitar os possíveis indicados. Juliano Ceglia, fazendeiro da semana, já indicou quem quer no confronto e sugeriu uma berlinda entre Biel e Mirella para tirar Jojo Todynho de “A Fazenda 2020”.

A Fazenda 2020: Juliano sugere roça para eliminar Jojo

“Eu estou pensando: se tivesse uma roça de Biel, Mirella e Jojo, era a chance de derrubar a Jojo. Aí seria uma chance, a única”, disse o peão para Mirella, Biel e Victoria.

Isso porque, Biel surpreendeu ao retornar de sua terceira roça que eliminou Carol Narizinho. Com o retorno, o funkeiro foi visto com favoritismo para chegar à grande final do reality show. Já Mirella enfrentou a roça histórica, com quase 800 milhões de votos, que eliminou Luiza Ambiel de “A Fazenda 2020”.

O quarteto de “A Fazenda 2020” (RecordTV), formado por Biel, Juliano, Mirella e Victória, também pensaram em outras estratégias para eliminar algum peão do outro grupo.

O grupo também citou Lidi, Jakelyne e Mariano, e Biel sugeriu que eles tentem enviar o casal Jake e Mariano juntos pra roça: “Eles trabalham bem juntos. Separar os dois vai desestabilizar muito”.

Se dentro do de “A Fazenda 2020” o peão tem confiança na estratégia, nas redes sociais a opinião do público é outra. Isso porque, na web Todynho é uma das participantes mais queridas do público. Além disso, Biel não alcançou grandes porcentagens para permanecer na casa em todas as suas roças. Veja a reação do público:

O Juliano falando que a única chance deles derrubarem a Jojo é uma roça com Biel e Mirella. Então não existe chance nenhuma. Alguém avisa.#AFazenda12 pic.twitter.com/gixc5fQoI4 — Jo Carter 70,37% (@KhalinK3) October 25, 2020

juliano: imagina um roça, mirella, jojo e biel, é facinho derrubar a jojo

ELE FAZ A PIADA DELE #AFazenda12 pic.twitter.com/WJY9BpJsp2 — ִֶָ (@heydaIgo) October 25, 2020

https://twitter.com/kokobopx/status/1320195938892320768