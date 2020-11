A Fazenda 2020: lavação de roupa suja? O que esperar da festa de hoje

Sexta-feira é dia de festa em A Fazenda 2020 e o evento principal da semana de confinamento promete desdobramentos em tramas soltas. Isso porque, Biel é o fazendeiro da semana e ainda não deu pistas sobre qual será a sua indicação à roça na próxima semana. Além disso, Mateus Carrieri retornou da sua segunda berlinda após ter demonstrado desconforto com Lidi Lisboa.

Jojo e Biel vão lavar roupa suja novamente?

A discussão entre a intérprete de Que Tiro Foi Esse? e Química não é de hoje. Mas os famosos podem resolver questões durante a festa à noite. Os dois voltaram a travar um embate na última terça-feira (3) durante uma formação de roça. Só para ilustrar, Jojo disse que Biel teria dito a ele que ela não gosta dele pelo simples fato de ser branco. O que a cantora negou em A Fazenda 2020.

“Então, baseado no jogo que teve essa semana, que o Biel me deu o voto de fake. Se tem uma coisa que eu não sou e nunca serei é fake, né? Tem outra coisa que me irritou, mas mais para frente eu vou concluir minha tese. Mas o meu voto para ele seria da festa do Neon. Que no momento em que eu estava conversando, tava Juliano, Mirella e eu tava falando com eles e ele tava junto e ele falou pra mim que eu não gostava dele ‘porque eu sou branco’? Eu falei pra ele que não. Eu nunca usei minha cor nem minha história para chegar em lugar nenhum. Racismo reverso não existe. O típico racismo branco, nunca será”, disparou a cantora em A Fazenda 2020.

O desabafo de Jojo não deixou Biel nada feliz, e os dois lavaram roupa suja após a formação da roça na sala de estar. No entanto, a cantora acredita que será alvo do rival na próxima formação. Já Biel, ressaltou para Tays que já tentou se entender com a famosa, mas não deu certo.

EITA! Jojo explica a tal "tese", briga com Biel e vota no cantor! 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/sXHPINwcd2 — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Stéfani e o meme do caixão

Uma outra trama que pode ter um desdobramento durante a festa é Stéfani Bays e Biel. Os dois não se bicam desde o início da décima segunda temporada de A Fazenda 2020, em que a peoa tem votado nele toda semana. Na última votação, por exemplo, a Ex-De Férias com o Ex acusou o cantor de se fazer de vítima para o público.

O clima amistoso da festa pode reaproximar os dois, já que Biel havia tentado se reaproximar de Jojo em festas anteriores de A Fazenda 2020. A peoa, aliás, protagonizou o meme do caixão após o retorno de Biel à casa como novo fazendeiro da semana. Os peões levantaram a famosa e reproduziram o humor viral na sala de estar, arrancando sorriso amarelo do cantor.

FIZERAM O MEME DO CAIXÃO COM A STE KKKKKKKKKKKK #provadofazedeiro pic.twitter.com/sCDAGbXSsA — Kelly 🍫🍹 (@effectsterella) November 5, 2020

Mariano e Jake em A Fazenda 2020

O casal sensação da edição de A Fazenda 2020 aparentemente não demonstra ter problemas, mas o público que torce para os dois aguardam cenas mais quentes. Um novo beijo entre Jake e Mariano é aguardado pelo público, além de ambos comentarem sobre a amizade com Tays Reis, que retornou da sua terceira roça.

Tays Reis e Biel

A festa dessa semana também promete momentos importantes entre a ‘Metralhadora’ e o fazendeiro de A Fazenda 2020. A peoa recebeu uma mensagem de Juliano Ceglia durante a sua eliminação. “Cuida do Biel”, pediu o jornalista esportivo, que formou uma aliança com o peão durante o jogo.

O tema pode ser assunto em conversa dos dois durante o evento. Além disso, Tays começará a demonstrar se jogará sozinha ou se vai se render ao amor e jogar com o ficante em A Fazenda 2020.

Mateus revoltado com Lidi

Um das tramas mais aguardadas nessa festa envolve Mateus Carrieri e Lidi Lisboa. Isso porque, a peoa puxou o Ex-Casa dos Artistas para a baía, o que o deixou revoltado. Durante a edição desta quinta-feira (5), Mateus, inclusive, declarou que queria entender o motivo de ter sido puxado para a parte desconfortável da sede. Como justificativa, ele disse que já esteve na baía em outras ocasiões. Mas Lidi fez caras e bocas para o peão.

Já Mateus, visivelmente incomodado com a situação da baia, resolveu deixar seu recadinho para Lidi Lisboa 🔥 #EliminaçãoAFazenda 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/GzZgpLF1OO — A Fazenda (@afazendarecord) November 6, 2020

Raissa Barbosa criticada

Durante a edição da noite passada, Raissa Barbosa sofreu duras crítica de Tays Reis e Juliano Ceglia. Mion pediu para os roceiros escolherem um participante da sede para um conselho amigo. Tays não se limitou a criticar Raissa por não a ter salvado no resta um, a colocando em sua segunda roça seguida. A cantora aconselhou a Ex-vice Miss Bumbum a pensar antes de agir. As duas prometem se entender durante a festa de hoje em A Fazenda 2020.

