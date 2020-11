A Fazenda 2020: Léo Chaves é atração especial da festa ‘sextou’

Na noite desta sexta-feira (13), os participantes do confinamento de A Fazenda 2020 poderão aproveitar mais uma festa de agito. Desta vez, a atração especial ficará por conta do cantor sertanejo Léo Chaves, da ex-dupla Victor e Leo. Além disso, os peões poderão comer aperitivos diferentes, sentir o clima da música, beber, e claro, dançar muito na pista de dança com o repertório escolhido pela produção do programa.

Qual o tema da festa de A Fazenda 2020?

Em dia de festa é sempre um o dia mais aguardado da semana. Os participantes ficam na ansiedade para saber o tema da noite. A produção envia uma informação através da tela localizada na área interna da sede, com as instruções, e claro, o tema. Nesta noite, o tema escolhido é ‘Sextou’. Vale lembrar, que esta é a nona festa da temporada.

A fazendeira da semana, Jakelyne Oliveira revelou o tema e os peões vibraram com a notícia. Em clima de verão, os looks foram um detalhe à parte. Tays Reis, Raissa Barbosa e Lidi curtiram os modelitos todo floral. “Eles mandaram até sutiã”, disse a atriz, surpresa com a produção. Além das roupas, as peoas ganharam saltos para combinar com os vestidos da noite. Os homens também ficaram empolgados com as roupas. Mariano disparou ao ver o look: “minha cara”.

Léo Chaves agita a festa ‘sextou’

Mas, a noite ainda terá muito coisa boa para os confinados do reality A Fazenda 2020. Além de muita bebida, aperitivos e um figurino especial, os peões ainda poderão aproveitar para curtir os sucessos do cantor sertanejo Léo Chaves, que será atração especial da festa. Ou seja, terá muito peão dançando coladinho, pensando no crush. Raissa Barbosa será uma delas, afinal, será a primeira festa que passará ser Lucas Selfie, o nono eliminado do reality.

Como de costume, por conta do protocolo de segurança contra a Covid-19, o cantor se apresenta em um telão.

O que podemos esperar da festa ‘sextou’?

Primeiramente, antes de todos entrarem na pista de dança e comerem todas os aperitivos da festa, os participantes tem o famoso brinde com o grito ‘descancelados’. Assim como o estilo do tema, o drink também geralmente têm a cor do tema. Com tema ‘sextou’ e o clima verão, podemos esperar um cenário com muitas cores, flores e muitos petiscos. Além é claro, muitos drinks para esquentar a noite em Itapecerica da Serra.