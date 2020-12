A Fazenda 2020: Lidi convida Jojo para cantar em seu casamento

Na madrugada deste sábado (5) aconteceu a tradicional festa de sexta do confinamento rural A Fazenda 2020. Com o agito do som tocando na pista de dança da sede em Itapecerica da Serra, a funkeira Jojo Todynho teve um bate-papo com Lidi Lisboa. Durante a conversa, a atriz de ‘Jezabel’ convidou a peoa para ir em seu casamento e cantar uma música.

A Fazenda 2020: Lidi e Jojo conversam em festa

Primeiramente, o tema da festa desta noite é Share (compartilhar, em tradução para o português). A trilha sonora escolhida para animar os peões ficou por conta do estilo sertanejo, que comandou boa parte da playlist. Como de costume, as atrações especiais são sempre uma surpresa para os peões. Os artistas Naiara Azevedo, Tierry e a dupla Thaeme e Thiago, comandaram a live show da noite.

Depois de protagonizarem discussões calorosas dentro do confinamento rural da Record TV, as participantes Jojo e Lidi resolveram lavar roupa suja. A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ disse seu ponto de vista sobre a atriz de ‘Jezabel’, que ao final da conversa, deu a entender que estava tudo bem entre as duas. Enquanto o empresário Lipe Ribeiro filmava os melhores momentos da festa com um aparelho celular fornecido pela produção, Lidi Lisboa convidou Jojo para tocar em seu casamento. O momento da cena foi breve, mas deu para perceber que as duas deixou a rivalidade de lado. Sobre a escolha da canção, elas não revelaram.

Em outro momento da conversa, Lidi disse para Jojo em A Fazenda 2020: “Se o cara [noivo] ainda me quiser né”. Com isso, a funkeira dispara: “Você não sabe o que ele tá fazendo lá fora”.

Como foi a festa de sexta?

Antes de começar o agito na pista de dança e a comilança toda dos aperitivos da festa, os participantes fazem o famoso brinde com o grito ‘descancelados’. Assim como o estilo do tema, os peões receberam o tão esperado figurino para a grande noite. Depois que a fazendeira da semana, Lidi Lisboa, leu o informativo sobre a festa, todos seguiram para a arrumação. Após abrir a porta, os peões gritaram “feliz ano novo”, por conta do tema.

Produção tocou músicas de Jojo, Biel, Tays Reis e Mariano.

Após as atrações especiais da noite, a produção de A Fazenda 2020 decidiu alegrar os cantores confinados e tocou os hits de maiores sucessos de cada um. Teve ‘Camaro Amarelo’ de Mariano, ‘Metralhadora’ de Tays Reis, ‘Que Tiro Foi Esse?’ de Jojo Todynho e ‘Demorô’, do cantor Biel.

Jojo causa polêmica na festa Share

Enquanto a produção tocava a playlist da noite, a funkeira Jojo Todynho disparou enquanto dançava muito na pista de dança. Ela avisou: “Hoje eu vou ficar pelada. Vou tirara a roupa é agora, vou tirar”. Mas, logo após ela soltar a frase polêmica, a câmera do Playplus 24 horas de A Fazenda 2020, mudou o foco para Lidi Lisboa e Mateus Carrieri. No final, ela gritou: “Vai dar punição”. Leia Também: A Fazenda 12: saiba quem é o namorado que a Lidi tanto fala no programa