Lidi Lisboa conversou com Stéfani Bays sobre a relação de ‘amizade’ com Raissa e Lucas Selfie em A Fazenda 2020, na noite desta segunda-feira (23). A atriz. protagonista de Jezabel, criticou a proximidade da ex-vice Miss Bumbum com Jojo Todynho, mas ressaltou que está tranquila sobre a questão.

Lidi ainda não engoliu saída de Lucas de A Fazenda 2020

Tudo começou quando Stéfani cogitou que Raissa Barbosa pode ir à roça pela maioria dos votos da casa de A Fazenda 2020. “Mas se for a Raissa tá tranquilo”, observou. Lidi então entrou no assunto Jojo Todynho e Raissa. “E as duas estão lá no maior love”, disparou. “Você e ela estão de boa, né?”, questionou a ex-De Férias com o Ex. “Eu estou de boa com a Raissa”, respondeu Lisboa, em seguida.

Stéfani então se aprofundou sobre o assunto em A Fazenda 2020. “Ela não veio conversar com você e nada?”, questionou. “Não, eu não tenho nada pra conversar com ela. Na minha cabeça não tem. É muito simples, eu a salvei, pronto. E se o Lipe Ribeiro tivesse salvado a Jornada, pode ser que talvez ela não me salvasse e tá tudo bem também. Eu vou ficar cobrando? Gente eu sempre fui ensinada que se alguém faz alguma coisa boa, você não deve esperar algo em troca”, disse Lidi.

A atriz então relembrou quando Lipe a salvou na dinâmica do resta um e ela salvou Raissa em seguida, colocando Jojo na roça. “A Jojo, eu já votei nela, ela já votou em mim. Eu nunca votei na Raissa e nem ela votou em mim. Eu nem pensei nisso na hora, eu pensei como eu disse: ‘ela falou que ia votar no Lucas, ele se desesperou e foi pra baia e saiu'”.

Em conversa com Stéfani, Lidi fala sobre relação com Raissa e Lucas no jogo 👀🤐 Quer ver mais de #AFazenda12? Acesse: https://t.co/EHFU6ILGeF pic.twitter.com/zcJwRnoupr — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 23, 2020

Expectativa das peoas para a formação da roça

Na noite desta terça-feira (24) vai acontecer a décima primeira formação da roça em A Fazenda 2020. Na casa, a expectativa dos peões está no voto da fazendeira Jojo Todynho que até então é um mistério. A intérprete de Que Tiro Foi Esse? passou a interagir com Biel e começou a se afastar de Lidi.

A peoa que protagonizou a série Jezabel acredita que seja a indicação da cantora, uma vez que preferiu salvar Raissa no resta um. Jojo, no entanto, se mostrou chateada. “Se o Lipe tivesse me salvado, eu na minha cabeça salvaria a Lidi porque sei que ele tem uma ligação com ela”, explicou a carioca. Já Lidi disse para Stéfani que salvou Raissa por ela ter uma relação com Lucas que é amigo dela.