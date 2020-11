A Fazenda 2020: Lidi e Mariano armam barraco em ‘Hora do Faro’

Durante a gravação da tarde de sexta-feira (27), para o programa ‘Hora do Faro’, os participantes Lidi Lisboa e Mariano tiveram um momento de desentendimento no confinamento rural de A Fazenda 2020. Segundo informações do colunista Leo Dias, que foi um dos convidados ao programa, os dois se estranharam e o bate-boca aconteceu.

A Fazenda 2020: Gravação do Hora do Faro causa treta

Ainda segundo o colunista do portal ‘Metrópoles’, a treta começou durante um dos quatros do programa, das famosas plaquinhas. O apresentador Rodrigo Faro pediu para que os peões lessem notícias sobre os demais participantes do jogo, que teve o nome intitulado de ‘Faro News’. A dinâmica foi o principal fator para abrir uma discussão entre Lidi e Mariano.

A matéria não entrou em detalhes sobre os argumentos que cada um disse durante a gravação, mas já pode imaginar que teve muito fogo no feno, afinal, eles já trocaram farpas em outras ocasiões. Vale ressaltar que o programa ‘Hora do Faro’ vai ar no próximo domingo (29), na Record TV.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O sertanejo Mariano e Lidi Lisboa estavam na 11ª roça do reality A Fazenda 2020, que resultou na eliminação da modelo Raissa Barbosa. A atriz foi salvo pelo público com o total de 32,62% dos votos. Já, Mariano, que foi o primeiro participante que retornou à sede, recebeu 41,80% dos votos. A noite terminou com Raissa eliminada com 25,58%.

Mariano critica Lidi ao vivo

Durante a formação da décima primeira roça do reality A Fazenda 2020, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (25), o cantor sertanejo Mariano não poupou palavras de ataques contra Lidi Lisboa, após a peoa vetá-lo da Prova do Fazendeiro. Ele chamou a atriz de ‘a pessoa mais ingrata’.

Com o poder da chama verde, a atriz de ‘Jezabel’ teve a chance de vetar um roceiro da Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (25). Até então, Mateus Carrieri tinha vetado a peoa da prova, mas, o poder entregue por Lipe Ribeiro (dono do lampião), deu para Lidi a chance de disputar e ainda por cima, vetar um dos peões. Quando todos imaginavam que ela escolheria Mateus, a peoa surpreendeu, escolhendo Mariano.

"Você é a pessoa mais ingrata daqui", diz Mariano à Lidi após ser vetado da #ProvaDoFazendeiro 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/3Au0L4qQRL — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

“Lidi, você é uma das pessoas mais ingratas que eu já conheci aqui. Por que eu já vim pra essa roça cem por cento disposto a te defender, e não esperava mesmo”, disse Mariano ao vivo. Nesse momento, ela interrompeu: “Me defender, como assim. Mas, você votou em mim”. Mariano justificou: “Eu não votei em você até hoje, eu nunca votei em você. Eu falei que hoje, na ocasião, o meu voto seria em você por conta das pessoas que tem e por conta dos desentendimentos que a gente teve”, disse o sertanejo, que completou: “Eu tô muito decepcionado com você, assim absurdamente, mas tá tudo certo, tranquilo.”