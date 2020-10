MC Mirella provocou nova punição no reality show e deixou Lidi Lisboa revoltada com o descuido da peoa. Assista a discussão que movimentou a noite deste domingo (25).

O clima pesou entre Lidi Lisboa e MC Mirella na noite deste domingo (25) em A Fazenda 2020. Isso porque, a cantora provocou uma nova punição no reality show. A casa toda ficará sem água encanada pelas próximas 48 horas, o que revoltou a atriz de novelas bíblicas.

Na sala de estar de A Fazenda 2020, Lidi resmungou o fato de uma só pessoa ter provocado punição e todos sofrerem as consequências. Mirella tentou justificar o deslize. “Eu estava com duas calcinhas, uma molhada e uma seca e só troquei o protetor diário [sic]. Se eles [produção] contaram como punição, aí já não é problema meu”, disse.

Sem paciência, Lidi surpreendentemente começou a gritar e sobrou até para a mãe da cantora. “Você é uma mimada, babada, ardilosa, vai para a puta que te pariu. Sua vaca!”, disparou. Mirella, então, se aproximou da rival em A Fazenda 2020 e rebateu seus gritos “Sai de perto de mim”, pediu Lisboa, em seguida.

A atriz protagonista de Jezabel revelou no meio da discussão que não suporta a cantora em A Fazenda 2020 e a chamou de mimada. “Mimada! Eu não te suporto desde o dia que eu cheguei aqui, e olha que eu tentei!”. Logo depois, Mirella ironizou a revelação da concorrente. “Ah, mas é mesmo? Bom saber, querida!”.

Punição provocada por MC Mirella em A Fazenda 2020 foi de propósito?

Logo após a discussão exaltada, Lidi contou a Lipe Ribeirto e Mateus Carrieri na sala de estar que Mirella teria provocado a punição de propósito. Segundo a peoa, a cantora estava no quarto quando teria revelado aos colegas que trocaria de calcinha no reservado. Em resumo, é proibido trocar de roupa no reservado. Isso porque, o local não tem câmeras. “Eu ouvi, está gravado! Ela fez isso de propósito!”, assegurou a atriz.

A transmissão do PlayPlus mudou o foco da transmissão no momento em que Lidi entregava a rival. No entanto, a emissora deve levar ao ar as cenas na íntegra no programa desta segunda-feira (26). A atração, aliás, mostrará como foi a prova de fogo, vencida por Biel.

O intérprete de Química tem em mãos os poderes do lampião e poderá movimentar a formação de roça que acontecerá nesta terça-feira (27). Juliano Ceglia, aliados de Biel no jogo, é o fazendeiro da semana e cogita indicar Jojo Todynho ou Jakeline Oliveira à berlinda.

Em tempo, MC Mirella retornou da última roça em que disputou a preferência do público com Mateus Carrieri e Luiza Ambiel. A ex-Banheira do Gugu deixou o jogo após receber apenas 11% dos votos. A roça surpreendentemente bateu recorde de todas temporadas com mais de 799 milhões de votos.