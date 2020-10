A Fazenda 2020: Lidi ironiza reinado de Luiza Ambiel: ‘a rainha da cocada’

No reality A Fazenda 2020 acontece de tudo. Após ter ficado nitidamente insatisfeita com a vitória de Luiza na prova do fazendeiro, agora a atriz ironizou o reinado da peoa. Vem ver o que ela disse.

Parece que nem todo mundo ficou tão feliz com a vitória de Luiza Ambiel na Prova do Fazendeiro do reality A Fazenda 2020. Após a disputa da madrugada de quinta (8), Lidi Lisboa soltou o verbo afirmando que queria sair do reality. Pra piorar, nesta tarde, ela detonou o reinado de Luiza como a nova fazendeiro do programa. Vem ver o que ela disse.

A Fazenda 2020: Lidi ironiza Luiza

A atriz não esconde a insatisfação de ver a ex-Banheira do Gugu com o chapéu de fazendeira da semana. Enquanto conversava com Tays Reis e Lucas Selfie na área externa da sede do reality A Fazenda 2020, a peoa disparou: “Tá se sentindo a rainha da cocada”. Em seguida, ela completou: “Nem o chapéu ela tira mais da cabeça, só rindo”.

Luiza conquistou a imunidade com a prova do fazendeiro, e de quebra está fora da berlinda desta quinta-feira (8). No entanto, Biel, Cartolouco e Jojo Todynho terão que convencer o público para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão em A Fazenda 2020.

"Ela tá se sentindo a rainha da cocada", ironiza Lidi Lisboa para Tays, sobre Luiza Ambiel, a nova Fazendeira da semana. Que clima, hein, senhoras e senhores?! 😱🔥 Assine o @SigaPlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda12: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/veFqBQZ4CP — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 8, 2020

Lidi Lisboa X Luiza Ambiel

Logo após a prova do fazendeiro da semana, as peoas mais próxima de Luiza Ambiel, Mirella, Stéfani Bays, Victória Villarim, Raissa Barbosa, Carol Narizinho e Jojo Todynho comemoraram muito a vitória da nova fazendeira. Mas, nem todo mundo ficou com a cara feliz. Ao saber da vitória, Lidi foi a primeira que fechou a cara assim que o programa ao vivo terminou.

Aliás, ela disse em alto e bom som. “Que ela me bote na roça, o que não suporto é esse bando de mulherada a semana inteira farreando na nossa cara. Isso que eu não vou aguentar”, comentou Lidi em papo com Tays Reis. Irritada, a peoa também disparou: “que preguiça. Se isso é o que a galera quer ver, então me manda embora que eu não pertenço a isso aqui. Estou perdendo tempo então”. “Nem eu, também não pertenço a isso aqui não, prefiro sair do que ser escorraçada por fazer nada”, respondeu Tays.

“Não aguento gente. Hoje já entendi todas, se dependesse de mim, colocava todo mundo na roça, uma por uma”, continuou a atriz, que lamentou: “mas não depende.”

Lidi Lisboa X MC Mirella

Na véspera da roça, Lidi e MC Mirella tretaram novamente em A Fazenda 2020. A atriz, que estava na área externa, foi até a sede questionar Mirella sobre os baldes usados pela funkeira para tomar banho, já que Luiza precisava usar para cumprir as tarefas do dia. MC Mirella estava dormindo na sala quando a atriz chegou, dizendo: “Não dá para a Luiza ficar com um balde e a senhora esquentando água. Ela precisa dos baldes”, acordando a funkeira.

Após ser acordada por Lidi na sala, Mirella se defende: “A água tá esquentando em cima. Não tá usando. Deixei dois baldes pra ela (Luiza), ela pode pegar, ela pegou”. Em seguida, Lidi protesta: “Ela (Luiza) tava trabalhando com um balde e um regador. Em vez de levar dois baldes pra ela, tive que levar um balde. Então assim, ou ajuda ou atrapalha.

Nesse momento, Lidi sai da sala e Mirella, sem entender vai atrás dela e questiona: “Que balde você tava falando?”. Lidi responde: “Tava falando dos baldes cheios de água”. Dessa forma, a discussão começou: “Aqueles outros dois baldes que eu fui ver, é dela, eu enchi pra ela, se ela quiser usar ela usa”, disse Mirella. “Ela falou pra mim que você tava esquentando água”, explicou Lidi.

Foi então que Mirella se irritou e rebateu: “Então você pergunta antes, porque eu não entendi nada antes, porque a água que eu tô esquentando é a que já está lá em cima, onde eu coloco a água dentro do chuveiro, porque é aquela água que eu uso”.