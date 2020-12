A Fazenda 2020: Lidi Lisboa é eliminada com 16,51% dos votos

Após uma formação de roça especial, a participante Lidi Lisboa (16,51%) não conseguiu votos suficientes para chegar até a final do reality A Fazenda 2020. Restando pouquíssimos dias para o Brasil conhecer o novo milionário da vez, o público decidiu não votar para a protagonista de ‘Jezabel’ continuar na corrida.

Primeiramente, o apresentador Marcos Mion revelou que Jojo Todynho seguia no jogo sendo a primeira finalista da edição. Sendo assim, com muita emoção, a funkeira retornou à sede e foi recebida pelos colegas de confinamento, Stéfani, Lipe e Tays. Por fim, foi anunciado o 15º participante eliminado da edição, e Biel conseguiu levar a melhor contra Lidi Lisboa, e assim, retornou à sede de A Fazenda 2020.

Eliminação especial de A Fazenda 2020

Depois de o apresentador Marcos Mion fazer um contato com os confinados da sede, ele pediu aos roceiros Biel, Jojo e Lidi descerem até o deck de eliminação. O programa seguiu mostrando os acontecimentos do dia anterior, e por fim, revelou o eliminado da noite.

Veja o momento em que Lidi é eliminada:

Com o resultado da eliminação, o reality A Fazenda 2020 já tem os dois primeiros finalistas da temporada. São os cantores Biel, e Jojo Todynho. Agora eles irão aguardar o resultado da segunda roça desta terça-feira (15), entre Lipe, Tays Reis e Stéfani Bays. Quatro serão os finalistas ao prêmio milionário no valor de R$ 1,5 milhão. A grande final acontece na quinta-feira (17), ao vivo, pela Record TV.

Após deixar o confinamento, Lidi participa da “Cabine de Descompressão” de A Fazenda 2020. O quadro tem transmissão ao vivo por meio da plataforma de streaming do PlayPlus, 24 horas. Lá, o participante eliminado, responde as primeiras perguntas dos apresentadores Victor Sarro e Trova. Assim como também, curiosidades enviadas pelos fãs e ver momentos inesquecíveis no jogo.

Quem são os primeiros finalistas?

No programa ao vivo desta noite pela Record TV, o público finalmente conheceu os primeiros finalistas do reality rural. Jojo Todynho e Biel são oficialmente os primeiros peões que estão a um passo de levar para casa o prêmio final de R$ 1,5 milhão.

O outros dois finalistas ao prêmio milionário, será revelado no programa ao vivo desta terça-feira (15). Logo após o programa de hoje, uma nova votação será aberta através do portal do R7.com. Os roceiros da última formação de roça são: Lipe Ribeiro, Tays Reis e Stéfani Bays. Mais uma vez, apenas dois deles serão os finalistas da grande final, que será na próxima quinta-feira (17), após a novela bíblica ‘Jesus’.

Programação da final

Terça-feira (15/12/2020)

Na terça pode ser dia de muito fogo no feno! Isso porque os ex-participantes estarão na sede em Itapecerica da Serra para uma dinâmica chamada: lavandeira. Em outras palavras, será uma verdadeira lavação de roupa suja e terá o reencontro de Luiza Ambiel, Mirella, Cartolouco, Raissa Barbosa, Juliano Ceglia, Lucas Selfie e mais participantes. Ao final da noite terá a última eliminação do programa, ao vivo.

Quarta-feira (16/12/2020)

Restando quatro finalistas para o título de campeão, a programação do reality A Fazenda 2020 dará uma trégua de roça e eliminação. Para os peões relaxar até a final, a produção preparou uma festa final com a participação de todos os peões da edição. Será uma noite especial, com muita música, aperitivos e claro, um figurino e tema surpresa.

Quinta-feira (17/12/2020)

Na quinta-feira, dia 17 de dezembro será a grande final do programa da Record TV. A noite começará com 4 peões disputando o voto do público. Logo no início, será revelado mais um eliminado. Sendo assim, o programa seguirá com três finalistas concorrendo ao prêmio milionário. Ao final do programa, Marcos Mion anunciará o vencedor do reality A Fazenda 12, que levará para casa R$ 1,5 milhão.