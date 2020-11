Lidi Lisboa não está nada satisfeita com a atitude de Mateus Carrieri na sede do reality A Fazenda 2020. Em conversa com Lucas Selfie, MC Mirella e Stéfani Bays, a protagonista de ‘Jezabel’ disse que escutou o ator falando mal dela. A situação ficou ruim entre os dois, depois da formação da 9ª roça, ao vivo pela Record TV.

A Fazenda 2020: Lidi revela ranço de peões

Lidi se mostrou estar chateada com o colega de confinamento. Tudo começou quando a atriz decidiu votar em Mateus ao invés de Mirella, com quem já protagonizou algumas brigas na casa. Logo após o fim do programa ao vivo, a peoa desabafou com a ex-MTV e disse que não gostou do discurso do colega. O clima ficou tenso entre os dois o dia todo.

O ator não engoliu a justificativa da atriz, após o voto recebido. Ele alegou que esperava que Lidi indicasse Mirella, já que protagonizaram diversas brigas no programa. O peão recebeu 5 votos na votação de A Fazenda 2020.

Nesta noite, em um bate-papo com os peões, Lidi relembrou algumas ocasiões em que recebeu votos de Mateus na roça. Ela disse: “Ele votou em mim o ano inteiro. Quantas vezes votou em mim, porque ele não queria se indispor com ninguém, então ele sempre ia em mim. Tá, eu sou chata? Sou chata.”

“Sou chata porque eu não quero sentir o cheiro do cocô das outras pessoas que não tô afim? Sou insuportável. Sou insuportável porque não gosto de uma louça engordurada? Sim, eu sou insuportável” – Lidi Lisboa

Após a fala de Lidi Lisboa, Lucas Selfie questionou: “E o que ele tem a ver com a sua relação com a Mirella?”. Em seguida, Mirella pontuou: “Por que ele não fala pra essas coisas? Ai ele iria ver a tretaa acontecendo. Já é a terceira vez que eu vejo ele falando de mim, pra algumas pessoas e não fala pra mim, não tô entendendo qual é o problema.”

Relação de Mirella e Lidi Lisboa mudou

No início do reality A Fazenda 2020, Lidi Lisboa e Mirella se mostraram rivais no jogo. Dentro da sede, as duas participantes protagonizaram diversas brigas que deram o que falar dentro e fora do reality. Lidi chegou a chamar a funkeira de “vaca, ardilosa, mimada, metida”. Assim como Lidi, era visível o ranço de Mirella com a atriz.

No final de outubro, Lidi ficou indignada com Mirella após o grupo sofrer uma punição na casa. Os peões ficaram sem água encanada por 48 horas, o que revoltou a atriz de novelas bíblicas. Na ocasião, a funkeira teria provocado a punição coletiva.

Entretanto, o clima entre as duas mudaram. Após o evento do carro de som na sede de A Fazenda 2020, a funkeira mudou totalmente o comportamento no jogo e tentou aproximar de alguns rivais. Inclusive, Raissa Barbosa. A protagonista de ‘Jezabel’ também foi uma dessas pessoas, que nos últimos dias está bem mais próxima de Mirella e Stéfani, e mais afastada de Jojo Todynho, com quem também era próxima.