A Fazenda 2020: Lidi Lisboa toma partido em briga de Mirella e Raissa

Na casa da árvore, a atriz Lidi Lisboa teve uma bate-papo sincerão com Lucas Selfie sobre a discussão do século, entre Mirella e Raissa no reality. Após refletir, a peoa revelou partido ao criticar atitudes de peões.

A atriz de Jezabel, Lidi Lisboa, teve uma bate-papo nesta quinta-feira (22) com o ex-Pânico Lucas Selfie. Em conversa na casa da árvore em A Fazenda 2020, ela revelou o seu posicionamento após ver e ouvir toda a discussão entre a treta de Mirella e Raissa Barbosa. Ao refletir, a peoa revelou do que não gostou na cena, como também tomou partido, ao criticar atitudes da funkeira.

A Fazenda 2020: Lidi criticou atitudes de Mirella com Raissa

Antes de mais nada, a discussão entre Raissa e Mirella, aconteceu após Luiza Ambiel convocar os participantes de A Fazenda 2020, para uma reunião na área externa da sede. No entanto, a reunião acabou saindo do controle, e daí em diante foram ofensas, apontamentos e palavreados mais. Logo após o ocorrido, Lucas Selfie até disse em conversa com Mariano e Lipe Ribeiro, que não iria dar nem ‘bom dia’ mais Raissa Barbosa, depois de ver a cena.

Mas, ao que parece, a opinião da atriz Lidi Lisboa não é igual ao do peão. Na casa da árvore, ela questionou a injustiça com Raissa: “Mas você não acha que elas pegaram pesado? Duas, daí de repente três em cima da Raissa? A outra botou super lenha. Eu não concordei com aquilo. Achei feião.” Nesse momento, Selfie – que já teve um affair na casa com Raissa, ficou em silêncio, uma vez, que já havia discordado do comportamento da modelo na discussão com Mirella e Luiza.

A repercussão da reunião convocada por Luiza Ambiel continua na sede 🤠🔥 👀 Quer ver mais de #AFazenda12? Acompanhe em https://t.co/QwEASa9Q0shttps://t.co/eaUnuiPsh0 — A Fazenda (@afazendarecord) October 22, 2020

“Ah, tudo bem, a Raissa na hora lá não pensou…enfim, ela fez o voto dela (na votação da roça). Eu acho que é motivo pra ficar chateado, mas não pra tanto gente. Aquilo ali foi um absurdo, eu achei muito feio”, completou Lidi.

“Então, tipo assim, a moral da história, que serviu pra mim ontem…abri os olhos com as pessoas, desencanar de outras, tipo Raissa pra mim…qualquer coisinha besta que tinha pra mim, já era. Luiza abri 10 vezes mais os olhos e tipo, evitar o máximo. E Biel, é um cara que eu tava super confiando, eu até gosto, mas tô com os olhos mais abertos”, revelou Lucas Selfie, que cmpletou: “Eu tô começando achar, que aqui todo mundo é capaz de fazer tudo.”

Lidi diz que não confia em Biel

Durante a conversa com Selfie em A Fazenda 2020, eles partiram para Biel. Lidi disse que não confia nele cem por cento no jogo. “É pois é, eu não confio nele. Não me passa uma segurança, uma firmesa. Eu não tenho confiança de olhar no olho dele e combinar alguma coisa. Isso desde a história do chulé”, disse Lidi, que continuou: “Então, eu sempre me relacionei com ele ‘oi tudo bem’, por educação.”

Entretanto, o ex-Pânico entrou mais a fundo no perfil de Biel e tentou achar uma justificativa para ele ter voltada de três roças. “O público tá vendo alguma coisa, que a gente não tá vendo”, iniciou Selfie. “Ou ele sofreu uma injustiça muito grande aqui dentro, que a gente não sabe qual é. Ou, ele realmente pode ser verdadeiro e a gente tá enchergando pelo lado negativo”, disse Selfie. “Mas, ele tentou achar justificativas e disparou: “Não tem explicação uma pessoa ser tão filha da put* nas três vezes assim, se acha que tem?”