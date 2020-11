A Fazenda 2020: Lidi reclama da sujeira e se isola na despensa; assista

Lidi Lisboa perdeu a paciência com a desorganização dos peões de A Fazenda 2020 na tarde desta quinta-feira (26). Enquanto lavava a louça com Biel, a atriz que protagonizou a macrossérie Jezabel reclamou que só ela lava louça no reality show rural da RecordTV.

“Sabe o que eu estava pensando? Cara eu sou muito tonta. Eu estou lavando louça desde quando eu cheguei aqui”, disse Lidi. Biel então tentou amenizar o clima em dia de eliminação no confinamento. “Você não tem um coração vingativo”. Já Lisboa disparou: “pois é, eu sou uma anta, eu tenho que me lascar mesmo”.

Logo em seguida, a atriz começou a guardar a louça no armário da cozinha e, quase chorando, desabafou com Biel. “Não aguento mais essa louça suja”. Já Biel, concordou com a colega de confinamento. “Tem até prato sujo na pia cara”, disse, assim, o cantor. “Eu não aguento mais”, frisou Lidi na sequência em A Fazenda 2020..

Lidi desabafa com Biel sobre a limpeza da cozinha 🔥 "Eu to lavando louça desde que eu cheguei aqui", comenta a atriz 🤔 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/ut9EDmRBh1 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 26, 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Depois que guardou a louça, Lidi seguiu para a despensa e se isolou dos peões, que se preparavam para almoçar. A peoa se recusou a comer à mesa e ficou pensativa no local da sede em que são guardados os alimentos.

Lidi tá na roça em A Fazenda 2020

A atriz da RecordTV está em sua segunda roça em A Fazenda 2020. Isso porque, Lidi foi indicada pela então fazendeira Jojo Todynho. Ao receber o voto de minerva da manda-chuva, Lisboa ouviu reclamação por ter salvado Raissa ao invés da intérprete de Que Tiro Foi Esse? no resta um da formação de roça da semana passada.

Tá tudo bem aí, Lidi? 😳 Depois de lavar a louça, a atriz não quis almoçar 🤔 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/1wF2Xvcxax — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 26, 2020

Lidi disputa a preferência do público contra Mariano, que foi indicado pela casa e Raissa Barbosa, indicada pela baia. Mateus Carrieri também estava na berlinda, mas conseguiu se livrar da votação popular após vencer a prova do fazendeiro na noite desta quarta-feira (25) em A Fazenda 2020.