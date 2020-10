A Fazenda 2020: Lidi se irrita, Playplus corta confusão e Luiza chora; veja

As divisões de tarefas da semana, estipuladas pela fazendeira Luiza, geraram novamente uma confusão. Dessa vez, Lidi ficou irritada com o que foi designado para Tays.

O que aconteceu?

Tays foi escolhida para auxiliar na cozinha e também tirar o lixo, o que deixou Lidi irritada. A plataforma streaming Playplus, que exibe A Fazenda 2020, não mostrou o momento da confusão, mas foi possível descobrir o que aconteceu por conta das conversas entre os participantes.

Ao deixarem a sede, Tays e Lidi conversaram sobre o assunto. “Não vou falar mais nada”, disse a atriz. “Não briga mais não, faz que nem eu, fica quieta”, aconselhou a baiana. “Não vou falar mais nada, mas aí a cabeça fica louca”, comentou Lidi.

“Só fala quando você achar mesmo. Estou aguentando o máximo, quando eu ver que não dá mais, vou falar. Mas até então, enquanto estiver podendo, não vão me tirar do sério. Até para não ficar brigada com todo mundo”, avaliou a cantora.

“E vou falar uma coisa, essas brigas que eu fiz, foram para ajudar”, afirmou Lidi. “Eu sei, para me defender”, respondeu a peoa de A Fazenda 2020. “Te defender e briguei com a Luiza para ajudar a Luiza, então está tudo certo. Não vou falar mais nada, mas essa história do lixo agora…”, reclamou a paranaense.

Lidi perde a paciência por conta do lixo da sede e Tays aconselha a peoa a manter a calma 😬👇 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/DrpWBZ2hmn — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 9, 2020

Luiza reclama de Lidi

Enquanto seguia para a área externa, a fazendeira da semana de A Fazenda 2020, reclamava muito sobre a discussão com Lidi. “Pelo amor de Deus, não precisa disso”, comentou falando sozinha. Luiza então foi até Mateus Carrieri e contou: “a Lidi está causando a maior tempestade lá em cima”.

O ator fez questionamentos sobre a discussão e Luiza explicou imitando a paranaense: “onde já se viu botar a Tays no lixo? Duas funções”. “Eu já fiz três em um dia”, completou a peoa.

Irritada, a fazendeira continuou contando sobre a discussão e disse que Lidi a questionou sobre as tarefas que seriam delegadas aos demais peões. “E o que a Lidi tem a ver com isso?”, perguntou Mateus. Luiza continuou: “aí a Lidi falou que se fosse a Tays, não cozinhava um grão de arroz, sendo que os meninos que imploraram para ela ficar na cozinha e achei isso legal”.

“Falei: ‘Lidi, quando tiver que falar as coisas, não fica falando assim, e não foi eu que botei ela na cozinha’. Aí ela começou a falar e falar”, continuou contando a peoa de A Fazenda 2020. “A Tays disse que não foi ela que falou nada e que para ela estava tudo bem fazer o lixo. Ela [Lidi] pegou e falou: ‘ela faz se ela quiser’. E eu respondi: ‘ela não faz se quiser não, porque fiz várias coisas aqui que eu não queria, mas fiz, porque é coletivo’ Aí ela mexeu com Mirella, aí a Carol também. Virou uma confusão”, completou a atriz.

Fazendeira da semana de A Fazenda 2020 diz que foi provocada

Pouco depois da confusão gerada por Lidi, Luiza chegou nos companheiros de reality show enfurecida. A atriz disse que Lidi e Tays cantaram uma música que Cartolouco usou para brincar com Luiza, a fazendeira avaliou o momento como provocação.

“Mas você acha que foi para provocar?”, questionou Victória Villarim. “Lógico que foi. Bem alto, me viram na oficina. A única música que o Cartolouco ficou brincando comigo na piscina”, disse a participante de A Fazenda 2020. “Que musica que é?”, quis saber a modelo. “Uma do Raça Negra”, explicou Luiza.

Victória especulou que talvez as peoas não soubessem do que a música significava para Luiza, mas a fazendeira discordou: “elas sabem sim. Eu estava na oficina com meus palitinhos, do nada elas começaram a cantar só essa música. Uma única música, e justo a musica que o Carto ficou tentando adivinhar se ele tinha feito para mim? É coincidência isso ou estou louca?”.

A peoa também falou do assunto com alguns peões que estavam na academia, desabafou sobre o relacionamento que teve com Luiz Carlos, do grupo Raça Negra, e chorou.

Após retornar à sede, a Fazendeira desabafa com as peoas sobre Lidi e Tays 🔥 Olha só! Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/b580WB018d — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 9, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=m3a8QmIPjM4