A Fazenda 2020: Lidi se revolta com reality: ‘vou meter o pé’; assista

Será que Lidi Lisboa vai bater o sino? A atriz parece estar de saco cheio do confinamento. A peoa de A Fazenda 2020 disse que queria ir embora após a eliminação de Lucas, que deixou o confinamento na última quinta-feira (12). Apesar de continuar no programa, Lidi voltou a repetir que não quer mais saber do confinamento. Após perder a Prova de Fogo da semana, neste domingo (15), a participante ficou revoltada. Será que desistirá do programa?

Lidi pode deixar A Fazenda 2020

Após a realização da Prova de Fogo da semana, Lidi se revoltou. Ao lado de Raissa, a atriz perdeu a disputa pelo lampião do poder, que foi vencida por Mariano. A peoa de A Fazenda 2020 acabou indo para a baia do confinamento.

Revoltada, a atriz da Record TV conversou com algumas colegas sobre o assunto e declarou: “não estou suportando não, estou no meu limite. Deu, deu pra mim. Essa pouca vergonha. Nossa, estou me sentindo ridícula, medíocre”.

Stéfani Bays questionou o motivo que levou a peoa de A Fazenda 2020 a se sentir mal e completou: “você vai se diminuir por causa dos outros agora?” “Por tudo. Isso aqui gente… isso aqui é caos. Já deu a hora, vou meter o pé já. Que isso, já deu pra mim já”, respondeu a participante.

Lidi pensou em desistir do reality após eliminação

Após a eliminação de Lucas Maciel, na última quinta-feira (12), Lidi perdeu o controle e chorou muito. A peoa ficou incontrolável e foi consolada por colegas de A Fazenda 2020. “Quero ir embora, quero ir para a roça semana que vem e ir embora. Chega, não tem mais sentido. Quero ir embora”, comentou a atriz. A peoa repetiu ‘quero ir embora’ várias vezes.

Durante a festa da semana, Lidi mostrou que ainda não superou a eliminação de Lucas e chorou. Na web, a participante de A Fazenda 2020 foi apelidada de ‘viúva’.

