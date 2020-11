A Fazenda 2020: Lidi teme ser atacada pela casa: ‘todos contra mim’

Na noite desta sexta-feira (27), a atriz Lidi Lisboa se isolou no closet do confinamento de A Fazenda 2020, para chorar. Ela que retornou da roça que acabou eliminando a participante Raissa Barbosa, desabafou com Lipe Ribeiro sobre estar sendo indesejada pela casa. Parte do estado emocional da atriz, teve após a gravação desta tarde, para o programa ‘Hora do Faro’, que vai ao ar no domingo (29).

A Fazenda 2020: Lidi chora e é consolada por Lipe

Após o retorno de Lidi à sede do reality da Record TV, muitos participantes demonstraram a infelicidade em saber que Raissa teria sido eliminada do jogo. Grande exemplo, foi a funkeira Jojo Todynho, que indicou a atriz direto na roça, quando ainda era a fazendeira da semana. Outro peão que não ficou satisfeito com o retorno de Lidi, foi o ator Mateus Carrieri, que já protagonizou algumas desavenças com ela no jogo.

No início da noite, a atriz de ‘Jezabel’ não conseguiu controlar a emoção e foi chorar sozinha no closet de A Fazenda 2020. Sentindo sua falta, o ex-MTV foi até o local e consolou a amiga. Ela chegou e encontrou Lidi sentada no chão, chorando. Lipe aconselhou, dizendo que ela deveria estar feliz, por ter voltado de mais uma roça. Mas, isso não foi o suficiente para a atriz conter as lágrimas que caiam pelo rosto. “Eu tava, mas essas dinâmicas mexem comigo”, disse Lidi, se referindo ao programa.

“Mas, eu pago entendeu, com isso. Eu não tenho pra onde ir, e agora a casa inteira tá contra mim. Não sou uma pessoa má”, disse Lidi no closet de A Fazenda 2020. Nesse momento, Lipe ressaltou: “Não, a casa toda não. Tá o Biel, Teté [Stéfani Bays], tá todo mundo contigo”.

Lidi chora na despensa e Lipe consola a amiga 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/4JPoljsFq4 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 27, 2020

Lidi Lisboa X Jojo Todynho

Nas primeiras semanas de confinamento rural, a atriz ficou distante do grupo das meninas e passou a ficar próximo de Biel e companhia. Depois de um tempo, ela ficou próximo de Jojo e as duas eram bem confidentes durante as festas do reality. Conservaram e até dançavam juntas. Mas, isso foi acabando e as duas se tornaram rivais no jogo. A saída do youtuber Lucas Selfie foi um dos pontos altos para a briga de Lidi com Jojo Todynho.

Quando parecia que as duas iriam se tornar melhores amigas no jogo, tudo mudou e a rivalidade falou mais alto. Bem parecidas no quesito temperamento, Lidi apontou a funkeira como responsável pela eliminação do amigo. Uma vez, que ele se colocou na baia para evitar ser votado pela cantora. O que ao final, foi puxado pelo peão mais votado da casa. Na roça de terça (24), as duas trocaram farpas durante o intervalo todo do programa ao vivo de A Fazenda 2020. A volta de Lidi da roça, foi mais um ponto para mostrar, que as duas ainda podem ter muito fogo no feno nos próximos dias. Lidi e Jojo são duas participantes fortes para chegar à final do reality e conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Raissa Barbosa era apontada como uma das finalistas, mas infelizmente acabou sendo a 11ª eliminada.